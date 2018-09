Sport

Det var den danske storavisen BT som først meldte om den oppsiktsvekkende utviklingen i saken

Det er angivelig dansk politi som på eget initiativ skal ha tatt ut siktelse mot taxisjåføren. Det er ikke kjent hva han er siktet for.

– Jeg kan bekrefte at han har bedt meg representere seg, og jeg har bedt retten om å bli oppnevnt som hans forsvarer. Jeg har ennå ikke mottatt rettens oppnevnelse, og jeg har heller ikke mottatt sakspapirene, sier sjåførens advokat Mette Grith Stage til BT.

Hun vil ikke kommentere hva klienten er siktet for, all den tid hun ikke har mottatt sakspapirene.

Grith Stage er en av Danmarks mest profilerte forsvarsadvokater.

Tatt i forsvar

Ifølge BT skal politiet ha tatt ut siktelse mot taxisjåføren etter å ha sett gjennom overvåkningsbildene som foreligger fra episoden i sentrum av København forrige helg.

Nicklas Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter voldsepisoden som endte med at drosjesjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd. Fotballstjernen nekter samtidig skyld.

Mandag i forrige uke la Bendtners kjæreste Philine Roepsdorff ut et innlegg på Instagram. Der hevdet hun at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar som følge av at taxisjåføren skal ha oppført seg truende og «gikk amok».

RBK avventer

Den forklaringen har direktøren for taxiselskapet som har den aktuelle sjåføren på sin liste over ansatte, avvist. Han hevdet videre at videobildene fra episoden skal understøtte det.

Taxien som var involvert, skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåking. Det innebærer angivelig at det finnes videobilder fra innsiden av bilen og også et område på utsiden av kjøretøyet. Materialet skal være overlevert politiet.

RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug opplyste i forrige uke at klubben ikke har besluttet noen reaksjon mot Bendtner, men at man avventer politiets behandling av saken.

(NTB)