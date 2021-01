Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt omtaler hele situasjonen som uavklart.

– Det som er av internasjonale kamper, inkludert landskamper og europakamper, er det for tidlig å konkludere med nå. Det er ganske mange som skal involveres i en sånn prosess, både myndigheter, Uefa, og andre. Vi har rett og slett ingen avklaringer på det spørsmålet, men jeg håper vi har det i slutten av uka, sier Bjerketvedt til NTB.

Vålerengas kvinnelag skulle i utgangspunktet ha spilt 16-delsfinale mot Brøndby i desember, men den ble utsatt på grunn av et koronautbrudd i den danske klubben. Kampen ble utsatt til 7. februar, og den skal etter planen spilles på Intility Arena.

– Den har jo førsteprioritet nå selvsagt, men kampen spilles innenfor en kommune som nå er nedstengt. Jeg kan ikke spekulerer i hva løsningen blir, men den kampen har stor oppmerksomhet med tanke på det å finne løsninger.

Eliteserielagene planlegger for oppkjøringskamper fram til seriestart 5. april.

– Vi planlegger for en normal oppstart mars/april, men samtidig må vi ha en plan b, c, og d, sier Bjerketvedt.

– Nå er det jo også sånn at den situasjonen vi er i gjelder fram til søndag 31. januar. Vi håper at toppfotballen, allerede fra neste uke får mer normale vilkår igjen. Vi må vurdere og se an situasjonen utover i uken.