Stjernescoringer da United snudde og vant femte bortekamp på rad

United har havnet under i de fem siste bortekampene i Premier League, men kommet tilbake og tatt seieren i samtlige. Lørdag ble laget totalforvandlet fra første til andre omgang, etter at Marcus Rashford og Bruno Fernandes hadde kommet inn fra benken.

I første omgang hadde United knapt et skudd på mål. Tomas Souceks mål ga West Ham ledelse til pause. Men etter hvilen hadde United sjanser i fleng, og etter et stjernemål fra Paul Pogba sikret Mason Greenwood og Marcus Rashford seieren med hvert sitt flotte mål.

– Vi viser karakter og tro på bortebane. Å komme tilbake etter å ha ligget under fem ganger er eksepsjonelt, sa Ole Gunnar Solskjær til BBC.

– Det går opp og ned i fotball. I første omgang slet vi med å holde følge med kontringene og dødballene deres. Vi ga fra oss ballen for mye. Det var en dårlig første omgang. Etter pause endret målene stemningen. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen i dag. I forrige kamp lå vi under med to mot Southampton, dette var et steg framover. I dag lå vi bare under med ett, sa United-manageren til Sky Sports.

Med seieren er United oppe på fjerdeplass, bare to poeng bak lederduoen Liverpool og Tottenham, etter ti spilte kamper. Tirsdag venter avgjørende kamp mot Leipzig i mesterligaen, før det er duket for storkamp og byderby mot Manchester City på Old Trafford neste lørdag.

– Det er en merkelig situasjon når du ser det United-laget i første omgang, og nå er de i topp fire og to poeng fra serieledelse. Det er galskap, sa United-legende Gary Neville i Sky Sports sending.

Tilskuerne tilbake

Kampen var den første i Premier League med tilskuere tilbake på tribunen siden koronapandemien rammet i mars. De ga lyd fra seg allerede fra start, og da spillerne knelte i en BLM-støttemarkering før start, var det spredt buing.

Solskjær gjorde flere endringer på laget før lørdagens kamp. Dean Henderson fikk muligheten i mål, mens både Fernandes og Rashford ble hvilt fra start.

Uten de to offensive stjernespillerne var det et svært blekt United-lag som ble overkjørt i første omgang. United hadde knapt en ballberøring inne i motstanderens boks, og fikk sjanse etter sjanse mot seg til tross for en ballbesittelse på 63 prosent.

Tok grep

Etter 38 minutter satt den endelig for West Ham, og det var på en dødball det skulle skje. Tomás Soucek lurte seg inn på bakerste stolpe og kunne enkelt styre ballen i mål etter en flikk på første stolpe.

Først to minutter før pause fikk United sin første gode mulighet. Anthony Martial og Alex Telles kombinerte fint på venstresiden, og Martial fikk avsluttet, men ballen ble slått til corner.

I pausen tok Solskjær grep umiddelbart og satte innpå kavaleriet. Bruno Fernandes og Marcus Rashford entret banen, og de ga United mer styrke framover i banen.

United slet likevel med å produsere farligheter. Et langskudd fra stopper Harry Maguire og et skudd i nettveggen fra Rashford var beholdningen etter en times spill.

Etter 65 minutter smalt det. Henderson klarerte ballen fra egen banehalvdel i det som ble en glitrende pasning til Bruno Fernandes, som la inn i banen til Paul Pogba. Den ofte utskjelte franskmannen klinte til med innsiden av foten fra distanse og plasserte ballen lekkert og knallhardt i mål.

– Den var ute

West Ham-manager David Moyes protesterte kraftig og mente pasningen fra Henderson var over sidelinjen, men VAR sjekket situasjonen og lot målet stå.

– Ballen gikk over hodet mitt, og ingen hadde bedre posisjon til å se. Den var ute, og det var en dårlig avgjørelse, insisterte Moyes overfor Sky Sports.

Det var Pogbas første Premier League-mål siden i sommer, og det ga United-spillerne ny energi. To minutter senere var kampen snudd. Fernandes kriget fram et innkast høyt i banen da han la press på West Ham-keeper Lukasz Fabianski, og ballen endte inne i feltet der unggutten Mason Greenwood på lekkert vis tok ned ballen, vendte på femøringen og satte ballen i nettet.

Greenwood har scoret 20 mål i ulike turneringer siden 2019/20-sesongen startet. Det er dobbelt så mange som neste tenåring, Arsenals Gabriel Martinelli.

Snuoperasjonen ble fullendt da Marcus Rashford ble spilt alene gjennom tolv minutter før full tid. Rashford var iskald og lobbet ballen i mål. United er ifølge OptaJoe det andre laget i Premier League-historien som har scoret flere enn to mål i ni bortekamper på rad. Leeds klarte det samme i 2001.

KAMPFAKTA

West Ham – Manchester United 1-3 (1-0)

London Stadium: 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Tomás Soucek (38), 1-1 Paul Pogba (65), 1-2 Mason Greenwood (68), 1-3 Marcus Rashford (78).

West Ham (3-2-2-2-1): Lukasz Fabianski – Fabián Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell – Vladimír Coufal (Ben Johnson fra 85.), Arthur Masuaku – Declan Rice, Tomás Soucek – Jarrod Bowen (Manuel Lanzini fra 75.), Pablo Fornals (Saïd Benrahma fra 75.) – Sébastien Haller.

Manchester U. (4-2-3-1): Dean Henderson – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles – Scott McTominay, Paul Pogba – Mason Greenwood, Donny van de Beek (Bruno Fernandes fra 46.), Anthony Martial (Juan Mata fra 62.) – Édinson Cavani (Marcus Rashford fra 46.).

Premier League fotball menn lørdag, 11. runde:

Burnley – Everton 1-1, Manchester City – Fulham 2-0, West Ham – Manchester United 1-3.

Senere kampstart: Chelsea – Leeds (21.00).

Utsatt fredag: Aston Villa – Newcastle (pga. koronasmitte).

Spilles søndag: West Bromwich – Crystal Palace, Sheffield U. – Leicester, Tottenham – Arsenal, Liverpool – Wolverhampton.

Spilles mandag: Brighton – Southampton.