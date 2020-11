Sterk snuoperasjon av United, fra 0-2 til 3-2 seier

Etter to Southampton-mål på ti minutter i førsteomgang så det ut til å bli en marerittkveld for Ole Gunnar Solskjær og United, men gjestene fra Manchester kom ut som et helt annet lag etter pause.

Edinson Cavani serverte først Bruno Fernandes på reduseringen før de byttet roller da utligningen satt kvarteret før slutt. Helt på tampen dukket Cavani opp igjen og sikret tre poeng for bortelaget.

– Han er en spiss som lever av å være på riktig sted i boksen. Han har vært med i mange år og vet hvor ballen kan lande, sa Solskjær etter kampslutt ifølge TV 2.

Resultatet betyr at United innehar 16 poeng. Fem seiere, tre tap og ett uavgjortresultat er fasiten etter ni spilte kamper i en svært varierende Premier League-innledning sett med United-øyne.

Southampton har fått en langt bedre start på sesongen. «The Saints» kunne blandet seg inn i tetsjiktet ved seier søndag, men må nøye seg med femteplass etter tapet.

Skrekkomgang

Mason Greenwood, som har hatt en tøff start på sesongen, var tilbake til start for Solskjærs menn. 19-åringen fikk en kjempemulighet til å sende gjestene i føringen allerede etter sju minutter da han rundet keeper etter et flott gjennomspill av Alex Telles, men han klarte ikke å styre ballen i mål fra en spiss vinkel.

Bruno Fernandes testet skuddfoten etter kvarteret spilt, men ballen strøk stolpen.

Det var likevel sørkystklubben som tok første stikk. En presis corner fra James Ward-Prowse fant Jan Bednarek, som snek seg inn på første stolpe og styrte inn ledelsen med pannebrasken.

Doblet ledelsen

Kun fem minutter etterpå var høyreback Kyle Walker-Peters centimeter unna å doble ledelsen, men skuddet hans traff bare metallet bak en utspilt David de Gea i United-buret.

Det var smått utrolig at bortelaget ikke utlignet da Marcus Rashfords skudd endte opp hos en våken Bruno Fernandes, men et ellevilt tigersprang av Alex McCarthy hindret portugiseren scoring.

I stedet var det Ward-Prowse som fikk æren av å score neste mål på St. Mary's Stadium. Frisparkspesialisten lot seg ikke be to ganger da han fikk muligheten fra 17–18 meter og lurte ballen inn bak de Gea som ikke nådde fram i tide.

De Gea ut med skade

De Gea måtte kaste inn håndkleet i pausen etter å ha skadd kneet i første omgang, og ble erstattet av Dean Henderson, som dermed fikk sin ligadebut for United. Edinson Cavani ble også byttet inn til fordel for Greenwood for å få fart på sakene framover for gjestene.

Det så ut til å hjelpe. Solskjærs røde djevler kom heltent ut etter pausen, men spissparet Rashford og Cavanis storsjanser ga ikke uttelling i mål umiddelbart.

Men etter timen satt reduseringen. Med et presist innlegg serverte Cavani ballen til Fernandes, som hadde få problemer med å ekspedere kula i kassa.

Avgjorde på overtid

Kvarteret før slutt kom utligningen etter solid United-trykk. Denne gang tok Fernandes på seg servitørrollen da han feide ballen inn i feltet mot Cavani, som headet inn 2-2.

Helt på tampen dukket Cavani opp igjen og sørget for at alle poengene ble med til Manchester.

Flere mål ble det ikke i Southampton. Neste kamp for United er hjemmemøtet med PSG i mesterligaen før de tar turen til West Ham i neste runde av Premier League. Southampton tar den korte turen til Brighton i deres neste oppgjør.