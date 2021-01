Stefan Johansen klar for QPR: – Jeg gleder meg veldig

QPR bekrefter utlånet på sine hjemmesider. Det gjør også Fulham på sine. Leieavtalen mellom de to London-klubbene gjelder ut sesongen.

– Jeg gleder meg veldig. QPR er en tradisjonsrik klubb. Engelsk fotball er stort i Norge, og jeg har alltid hørt om QPR som en stor klubb, sier Johansen til nettstedet.

Han sier at utsikten til spilletid var avgjørende for ham.

– Jeg har snakket mye med sjefen her (Mark Warburton), og det var han som overbeviste meg, både med det han sa om spillestilen og hvordan han er som person. Du ønsker å spille god fotball, og da trenger du rett manager. Jeg føler definitivt at jeg kan spille min beste fotball under ham, sa Johansen.

Han kan få sin debut i bortekampen mot Watford mandag.

En trussel

– Jeg vet at han har jobbet med å holde formen ved like. At kampen er flyttet til mandag gjør at vi får ekstra tid til å jobbe med ham denne uka. Vi får se hvor han står, og så tar vi det derfra, sier Warburton.

– Han har både kvalitet og erfaring, en spiller du som motstanderens manager vil se som en trussel. Han kan spille både i en dyp midtbanerolle og i en mer offensiv rolle. Den fleksibiliteten er viktig for oss, og jeg vil takke Fulham for at dette gikk i orden.

Johansen fikk ikke plass i Fulhams Premier League-tropp denne sesongen. Han har siden vært på jakt etter en ny klubb for å få spilletid. Johansen, som var kaptein da Lars Lagerbäck var Norges landslagssjef, må begynne å få kamper for å bli tatt inn under vingene til den nye sjefen Ståle Solbakken.

Fortjener bedre

1. oktober spilte Johansen 90 minutter for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen mot Brentford. Siden den gang har han ikke vært å se for London-klubben. Det er blitt 142 kamper, 21 mål og 23 målgivende pasninger for Johansen siden han ble signert i august 2016.

QPR ligger på 17.-plass i mesterskapsserien (nivå to), sju poeng over nedrykksstreken.

– Målet er å vinne kamper. Jeg så litt av kampen mot Derby (0-1-tap), og slik QPR spiller fortjener dere flere poeng, sa Johansen.

Finnmarkingen startet karrieren i Bodø/Glimt før han gikk videre til Strømsgodset hvor han fikk sitt gjennombrudd. Deretter sto Celtic for tur før Fulham ble neste stoppested i 2016. Siden da har han også et leieopphold i West Bromwich Albion.