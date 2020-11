Initiativet har fått stor oppmerksomhet i bandy-Norge og har utelukkende blitt tatt meget godt imot, både i form av delinger på sosiale medier og at flere og flere lag har begynt å bruke klistremerkene til Bandy mot Kreft på hjelmene.

Henrik Wilhelm Brune, som de siste årene har banket inn mål for Ullern og som enn så lenge ikke har snørt på seg skøytene for denne sesongen, forteller følgende om hva som ligger bak Bandy mot Kreft:

– Jeg har i flere år lekt med tanken rundt det å starte en veldedighetsorganisasjon. Det er flere grunner til dette, men det at nære relasjoner har mistet livet til denne urettferdige og nådeløse sykdommen har vært en av hovedårsakene og har det gjort det til en hjertesak. To av de involverte bak organisasjonen har mistet pappaen sin, noe som gjør dette ekstra sårt og nært. Slike opplevelser gjør at det kjennes på en hjelpesløshet og et ønske om å bidra dukker opp.

Bandysterk gjeng bak initiativet

I mai 2020 ble derfor organisasjonen stiftet av Brune, Sveen, Stabæk-trener og tidligere utenlandsproff og landslagsspiller Anders Christensen, Drammen-keeper Oliver Hereta og Åse Marie Hasle.

– Jeg nevnte at det er flere grunner til at jeg ønsket å stifte en slik organisasjon, og en annen av disse er det å kunne gi noe tilbake. Vi er så heldige at vi har en stor plattform i bandy-Norge, samt i næringslivet, så jeg både var og er overbevist om at vi skal lykkes med å gjøre en forskjell gjennom denne organisasjonen. Det er brukt mange timer på planlegging og arbeid gjennom sommeren for å få på plass organisasjonen og vi ønsket at det skulle lanseres ved starten av årets sesong.

På spørsmål om hva målet er med Bandy mot Kreft, svarer Brune:

– Hovedmålet er å samle inn mest mulig midler til kampen mot kreften. Hoveddelen av bidragene vil gå til Kreftforeningen og det viktige arbeidet de gjør. Det resterende vil gå til liknende prosjekt som ‘Make a Wish Foundation’ arbeider mot, nemlig å gi vanskeligstilte barn og unge en fin opplevelse, det være seg en dag med et A-lag i eliteserien, nytt utstyr osv. Vi er i tett dialog med alle eliteserieklubbene i Norge, dommerstanden og enkelte andre lag hvor vi jobber med ulike prosjekter, eventer og ideer som kan resultere i bidrag til vår sak, sier han engasjert.

Ulike prosjekter og arrangementer

Brune bor til vanlig i Tokyo, og det er hovedgrunnen til at han har gitt seg med bandy. Nå er han hjemme på grunn av koronaviruset. Ivrig forteller han:

– En annen ting som er veldig viktig for oss er at Bandy mot Kreft på sikt skal bli en naturlig og integrert del av norsk bandy. Det er viktig at organisasjonen får godt fotfeste slik at den vil eksistere i lang, lang tid. Vi ønsker også at spillere, personer, bedrifter og andre samarbeidspartnere ønsker å fremme vår sak og assosiere seg med Bandy mot Kreft.

De vil være synlige i bandyen med blant annet klistremerker på hjelmene, som tidligere nevnt. Flere og flere lag har spilt med dette så langt denne sesongen.

– I tillegg til ulike prosjekter gjennom bandy-Norge og klubbene, planlegger vi flere arrangementer neste år gjennom Bandy mot Kreft. BandyGolf mot Kreft blir en golfturnering neste sommer, der hele bandynorge blir invitert og hvor alle inntekter går til kreftsaken. ‘Vi løper mot Kreft’ er et tiltak der vi skal stille med ett eller flere lag i Holmenkollstafetten 8. mai 2021. Her skal vi løpe med Bandy mot Kreft-trøyer og hvor vi løper for å samle inn midler til saken.

Stor interesse

Mottakelsen på initiativet har vært stor fra hele bandy-Norge.

– Det har overgått alt vi hadde sett for oss! Det er så mye engasjement, interesse og giver-vilje at man blir helt rørt. Det lover godt for vårt videre arbeid at så mange klubber, mennesker og bedrifter ønsker å støtte opp rundt denne saken!

Avslutningsvis forteller Brune:

– Vi håper at vårt arbeid og det at vi setter fokus på en så viktig sak kan være med på å skape enda mere engasjement enn det vi allerede har sett den siste uken. Om det er noen som har noen gode forslag, innspill eller ønsker å bidra på andre måter så gleder vi oss til å høre fra dere! Det er noe som heter at ‘mange elver små gjør en stor å’, og vi håper at alle kan være med å bidra det de klarer slik at Bandy mot Kreft kan være en liten bidragsyter i den store kampen mot kreften, avslutter han.