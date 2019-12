Vålerenga sliter. Med spillerlogistikk og effektivitet. Lørdag var Frisk Asker mye mer effektive enn VIF og det var den største forskjellen på lagene.

VIFs hodepine er mangel på scoringer. Denne kvelden fikk vi se to stolpeskudd og en underkjent scoring etter at dommerne hadde studert video. Ingen kan si at marginene går med VIF for tida. Rett før jul ble det 0-2 for Storhamar i Gjøvik fjellhall.

Oslolagene scorer minst

Det er bare to lag som nå har scoret færre mål enn VIF (71): Grüner (56) og Manglerud Star (62). Oslolagene ligger sist på den tabellen.

Det var en viss optimisme før kampen ettersom Frisk Asker kom med to overraskende tap for Grüner og Lillehammer og følte seg litt på læret. Men det gikk fort over foran over 1100 tilskuere i Furuset Forum.

Reduseringen ble annullert

Etter en tannløs og målløs første periode var det Frisk som fikk uttelling i kampen da Mikael Dokken satte inn 0-1 snaut midtveis i andre periode. Mikkel Christiansen og Alexandre Lavoie satte de to siste.

Rett før 0-3 scoringen hadde Vålerega en puck inne, men etter å ha studert bildene valgte dommerne å annullere og dermed drepe en spennende avslutning av kampen.

Med seieren gikk Frisk Asker forbi VIF på tabellen og tok over fjerdeplassen.

Lagene møtes igjen i Askerhallen mandag kveld.

KAMPFAKTA

GET-ligaen menn lørdag:

Vålerenga – Frisk-Asker 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

Furuset Forum: 1154 tilskuere.

2. periode: 0-1 (32.27) Mikael Dokken (Endre Medby).

3. periode: 0-2 (44.31) Mikkel Christiansen (Kristoffer Thomassen, Henrik Ødegaard), 0-3 (56.17) Alexandre Lavoie (Mats Frøshaug, Anders Bastiansen).

Utvisninger: Vålerenga 6 x 2 min., Frisk-Asker 9 x 2 min.

Narvik – Grüner 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)

2. periode: 1-0 (38.01) Tomas Laiho Trondsen (Jacob Gerard Bolton, Tom André Christensen).

3. periode: 2-0 (41.09) Jørgen Kvål (Artur Niskakangas, Christoffer Larssen Berger), 2-1 (46.42) Preben Birkeflot (Kristian Kucera, Sean-Michel Sunnqvist).

Utvisninger: Narvik 6 x 2 min., Grüner 4 x 2 min.

Sparta – Stjernen 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)

2. periode: 1-0 (21.03) Martin Grönberg (Mattias Nilsson, Robin Dahse), 1-1 (35.50) Magnus Eikrem Haugen (Maksims Ponomarenko, Philip Lyngsmo Hansen), 1-2 (38.43) Daniel Ciampini (Braden Christoffer, Sam Coatta).

Utvisninger: Sparta 3 x 2 min., Stjernen 8 x 2 min.

Stavanger – Manglerud Star 6-1 (1-0, 4-1, 1-0)

1. periode: 1-0 (10.03) Tommy Kristiansen (Nolan Zajac, Mathias Trettenes).

2. periode: 2-0 (23.14) Brady Maurice Brassart (Ludvig Hoff, Jeppe Meyer), 3-0 (26.01) Trettenes (Dan Kissel, Zajac), 4-0 (27.07) Kissel (Zajac, Trettenes), 5-0 (30.42) Andreas Klavestad (Nicolai Bryhnisveen, Greg Mauldin), 5-1 (31.58) Craig Joseph Puffer.

3. periode: 6-1 (47.43) Kissel (Zajac, David Morley).

Utvisninger: Stavanger 5 x 2 min., Manglerud Star 8 x 2 min.

Storhamar – Lillehammer 5-2 (1-1, 1-0, 3-1)

1. periode: 0-1 (7.22) Brendan Harms (Nick Dineen, Brendan Ellis), 1-1 (12.55) Patrick Thoresen (Matt Prapavessis, Jimmy Andersson).

2. periode: 2-1 (38.45) Phil Marinaccio (Jonas Djupvik Løvlie, Jacob Leslie Newton).

3. periode: 3-1 (43.34) Tony Cameranesi (Rasmus Ahlholm, Thoresen), 3-2 (44.20) Christian Fosse, 4-2 (56.07) Cameranesi (Ahlholm, Thoresen), 5-2 (56.59) Thoresen (Andersson).

Utvisninger: Storhamar 6 x 2 min., Lillehammer 6 x 2 min.