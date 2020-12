Stabæk slo Strømsgodset

Normann Hansen scoret begge målene da Stabæk vant hjemme 1. juli. De målene var de første i Eliteserien for lillebroren til Sandefjord-spiller Kristoffer Normann Hansen. Etter den tid har han scoret en gang mot Kristiansund, samt ett mål i begge oppgjørene mot Bodø/Glimt.

Målet kom på et hjørnesparket der Hansen sto på rett sted til rett tid og kunne slå returen i nettet.

I 2. omgang var Godset stadig frampå, men fikk aldri uttelling. Heller ikke da lørdagens helt Lars-Jørgen Salvesen fikk mulighet fra straffemerket.

Ingen av lagene hadde særlig å spille for tirsdag.

To mål fra Darren Maatsen og et fra Kosuka Kinoshita i 2. omgang sørget for at gjestene vant 4-0

Strømsgodset sikret fornyet kontrakt i Eliteserien da Salvesen virkelig fant formen og ga drammenserne 3-1-seier mot Odd lørdag. Med tapet i avsluttende serierunde endte de på 13.-plass i Eliteserien 2020.

For Stabæks del ble det 8.-plass.

Spurt

Godset startet beste og styrte kampen i åpningen på Marienlyst stadion. Etter 12 minutter spill fikk dessuten Salvesen en god mulighet og smelte til mot mål kort hold. Heldigvis for Stabæk reddet Gustav Valsvik ballen på streken. Stabæk hadde kommet mer inn i kampen da kampuret rundet 30 minutter. Likevel var det Johan Hova som burde tatt bedre vare på en mulighet for hjemmelaget. Han ble slått flott gjennom, men et håpløst førstetouch ødela skuddmuligheten. De siste fem minuttene før hvilen satte derimot gjestene virkelig inn en spurt. Først da Oliver Edvardsen ble slått gjennom av Antonsen. Avslutningen var derimot ikke god nok. Han var nærmere tre minutter senere da han smelte til mot lengste kryss fra sekstenmeteren. Keeper Viljar Myhra vartet derimot opp med en strålende reding og sendte ballen til hjørnespark. Og nettopp på hjørnesparket havnet ballen etter hvert hos Kornelius Normann Hansen, som satte sin tredje scoring mot Godset i 2020.

Straffemiss