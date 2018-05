Stabæk skapte mye, men tapte alle poengene

Sport

Av Jørn Henriksen Skjærpe

Trondsen (23), som var Stabæk-spiller i perioden 2012-2015, scoret kampens eneste mål i Bærum fire minutter etter pause søndag. En gest etter scoringen falt ikke i smak hos Stabæk-tilhengerne, men Trondsen lot seg ikke prege.

– Det smakte ekstra godt å bli matchvinner her. Alle vet at de der (Stabæk-fansen) ikke liker meg mer. De synger mye rart til meg. Da må jeg få lov til å ta igjen, sa Trondsen til Eurosport.

– Slik er fotballen. Noen fans får man bare mot seg. Det er bare morsomt. Det tenner meg enda mer, så jeg må nesten takke Stabæk-fansen for det, la han til.

Kjempet forgjeves

Vertene kjempet for utligning mot slutten, men uten å lykkes.

Dermed holder tabelltoer Rosenborg til dels følge med serieleder Brann. Avstanden opp til bergenserne er sju poeng. Stabæk ligger på kvalifiseringsplass med sine sju poeng.

Rosenborg tar imot Lillestrøm på Lerkendal 16. mai. Stabæk gjester da Vålerenga. Bæringene trenger en opptur for ikke å havne enda lenger ned i sumpen, mens RBK trenger seier for å holde tritt i tetstriden.

Boli-miss

Stabæk-angriper Franck Boli fikk to kjempesjanser til å sende vertene i føringen. Etter ti minutter skjøt han i stolpen etter pasning fra John Hou Sæter. To minutter etter snappet Ohi Omoijuanfo en håpløs pasning fra RBK-spiss Nicklas Bendtner. Ohi serverte Boli, men avslutningen hans ble reddet på streken av Even Hovland. Returen satte Boli i stolpen – igjen.

Rosenborg og Anders Trondsen yppet seg like etter. Den tidligere Stabæk- og Sarpsborg-spilleren løsnet skudd fra skrått hold, men Stabæk-keeper Sayouba Mandé vartet opp med en flott enhåndsredning. Samme mann reddet også fint da Rosenborg-back Vegar Eggen Hedenstad prøvde seg etter en knapp halvtime.

Mandé fikk mer å jobbe med før pause. Pål André Helland prøvde seg ni minutter før pause, men igjen var Stabæks burvokter på plass.

Holdt unna

Tidligere RBK-spiller John Hou Sæter og RBKs Helland fikk hver sin sjanse like før og like etter pause, men ingen av dem lyktes. Det gjorde derimot Trondsen. I det 49. minutt banket han inn 1–0 til bortelaget fra rundt elleve meters hold. Etterpå gjorde midtbanemannen altså en hysjebevegelse mot Stabæk-fansen, noe som neppe gjør ham veldig populær i gamleklubben. 23-åringen måtte tåle tilrop etter feiringen, uten at han så ut til å la seg påvirke.

Rosenborg var nære 2–0 et drøyt kvarter før full tid, men en formsvak Nicklas Bendtner klarte ikke å pirke ballen i mål fra kort hold etter corner.

Hjemmelaget forsøkte å mobilisere til en sluttspurt på tampen, men Kåre Ingebrigtsens Rosenborg-mannskap holdt unna i kaotiske sluttminutter. Franck Boli serverte Jeppe Moe på overtid, men André Hansen i RBK-buret stoppet Stabæk-spillerens forsøk. (NTB)

Eliteserien fotball menn søndag, 9. runde:

Haugesund – Kristiansund 3-2 (1-1)

Haugesund stadion: 4063 tilskuere.

Mål: 0-1 Daouda Bamba (1), 1-1 Babajide Akintola (37), 2-1 Frederik Gytkjær (71), 3-1 Torbjørn Kallevåg (81), 3-2 Bendik Bye (90).

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder.

Gult kort: Christoffer Aasbak, Stian Aasmundsen, Daouda Bamba, Kristiansund, Frederik Gytkjær, Haugesund.

Lagene:

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Babajide Akintola (Anthony Ikedi fra 90.), Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg – Christian Grindheim (Bruno Leite fra 83.) – Frederik Gytkjær.

Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Aliou Coly (Bent Sørmo fra 28.), Amidou Diop, Dan Peter Ulvestad, Nikita Baranov – Brent Lepistu, Stian Aasmundsen (Bendik Bye fra 80.), Christoffer Aasbak – Torgil Gjertsen (Sondre Sørli fra 73.), Daouda Bamba, Benjamin Stokke.

Molde – Bodø/Glimt 1-2 (1-0)

Aker stadion: 6768 tilskuere.

Mål: 1-0 Eirik Hestad (44), 1-1 Philip Zinckernagel (68), 1-2 Kristian Fardal Opseth (90).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Fredrik Aursnes, Molde, Ricardo Henrique Schuck Friedrichin, Bodø/Glimt.

Lagene:

Molde (4-3-3): Andreas Linde – Petter Strand, Ruben Gabrielsen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes (Daniel Chima Chukwu fra 86.), Babacar Sarr, Tobias Svendsen (Etzaz Hussain fra 77.) – Fredrik Brustad (Thomas Olivier Amang fra 67.), Erling Braut Håland, Eirik Hestad.

Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Henrique Schuck Friedrichin – José Isidoro, Martin Bjørnbak, Marius Lode, Emil Jonassen – Philip Zinckernagel (Patrick Berg fra 84.), José Ángel (José Ángel Jurado), Ulrik Saltnes – Amor Layoni (Vegard Leikvoll Moberg fra 80.), Kristian Fardal Opseth, Trond Olsen (Thomas Drage fra 56.).

Ranheim – Odd 3-1 (2-1)

Xtra arena, Trondheim: 2013 tilskuere

Mål: 0-1 Martin Broberg (20), 1-1 Mads Reginiussen (41), 2-1 Øyvind Storflor (44), 3-1 Reginiussen (75).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Kristoffer Løkberg, Ranheim.

Lagene:

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Øyvind Storflor (Andreas Helmersen fra 65.), Michael Karlsen (Øyvind Alseth fra 81.), Erik Tønne (Sondre Sørløkk fra 90.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Vegard Bergan, Steffen Hagen, Thomas Grøgaard – Markus André Kaasa, Vebjørn Hoff, Martin Broberg – Birk Risa (Stefan Mladenovic fra 69.), Torgeir Børven (Fredrik Nordkvelle fra 55.), Elbasan Rashani (Tobias Lauritsen fra 77.).

Stabæk – Rosenborg 0-1 (0-0)

Nadderud stadion: 4561 tilskuere.

Mål: 0-1 Anders Trondsen (49).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Jeppe Moe, Stabæk.

Lagene:

Stabæk (4-3-3): Sayouba Mandé – Ronald Hernandez, Vadim Demidov (Andreas Hanche-Olsen fra 67.), Daniel Granli, Jeppe Moe – John Hou Sæter, Hugo Vetlesen, Tonny Brochmann (Tobias Borchgrevink Boerkeeiet fra 73.) – Ola Brynhildsen, Ohi Omoijuanfo, Franck Boli.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen (Rafik Zekhnini fra 84.) – Pål André Helland (Jonathan Levi fra 78.), Nicklas Bendtner (Alexander Søderlund fra 74.), Yann-Erik de Lanlay.

Strømsgodset – Sarpsborg 1-2 (1-0)

Marienlyst stadion: 5875 tilskuere.

Mål: 1-0 Aslak Falch (selvmål 7), 1-1 Ole Jørgen Halvorsen (str. 64), 1-2 Ronnie Schwartz (79).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Ole Jørgen Halvorsen, Rashad Mohammed, Amin Askar, Sarpsborg, Eirik Ulland Andersen, Strømsgodset.

Lagene:

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik (Marius Høibråten fra 87.), Jakob Glesnes, Lars Sætra, Jonathan Parr – Henning Hauger, Herman Stengel – Tokmac Nguen, Bassel Jradi (Mustafa Abdellaoue fra 76.), Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen.

Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jon-Helge Tveita, Joackim Jørgensen, Joonas Tamm, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Harmeet Singh fra 77.), Matti Lund Nielsen (Bjørn Inge Utvik fra 90.), Kristoffer Zachariassen, Amin Askar – Patrick Mortensen, Rashad Mohammed (Ronnie Schwartz fra 79.).

Tromsø – Lillestrøm 1-2 (1-2)

Alfheim stadion: 3885 tilskuere.

Mål: 0-1 Gary Martin (22), 0-2 Thomas Lehne Olsen (26), 1-2 Magnar Ødegaard (45).

Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden.

Gult kort: Erik Brenden, Lillestrøm.

Lagene:

Tromsø (3-6-1): Jacob Karlstrøm (Gudmund Kongshavn fra 17.) – Magnar Ødegaard, Jostein Gundersen, Tom Høgli (Slobodan Vuk fra 61.) – Robert Taylor, Morten Gamst Pedersen, Daniel Berntsen, Kent-Are Antonsen, Mour Samb, Lasse Nilsen – Runar Espejord (Mushaga Bakenga fra 69.).

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Rafn – Erik Brenden (Simen Kind Mikalsen fra 76.), Fredrik Krogstad, Ifeanyi Mathew, Erling Knudtzon (Moses Ebiye fra 86.) – Gary Martin (Aleksander Melgalvis fra 76.), Thomas Lehne Olsen.