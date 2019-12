Stabæk må ha ny sportssjef

Inge André Olsen blir sportssjef i Aalborg. Det ble bekreftet av klubben onsdag. Han forlater dermed Stabæk.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av menneskene i klubben og de verdier AaB står for. Det kom fort fram at kjemien stemte, sier Olsen til AaBs hjemmeside.

– Vi skal sammen forsøke å løfte klubben ytterligere i årene som kommer.

Olsen har fått svært mye ros for jobben han har gjort i Stabæk de siste årene. – Det er veldig spesielt. Jeg kom hit 15. mars 1998 og ble med på et eventyr, sier Olsen til Stabak.no.

– Jeg har hatt muligheten til å flytte på meg innenfor landets grenser tidligere, men jeg har hele tiden satt Stabæk ekstremt høyt. Klubben er en stor del av meg, og jeg føler jeg er en stor del av Stabæk. Derfor har det vært veldig tøffe prosesser hver gang, og hver gang har jeg falt ned på at jeg ønsker å være med på å bygge noe her i Stabæk. Å vinne noe har stått sentralt for meg. Jeg har hatt en drøm om at Stabæk skal vinne gull igjen og spille på europeiske arenaer, sier Olsen.

Han spilte for Stabæk i en årrekke før han ga seg som aktiv etter 2009-sesongen. I 2011 overtok han som klubbens sportslige leder.