Sprikende budskap. Hvem kan trene?

KOMMENTAR

Først ba Norges idrettsforbund om en presisering fra helsemyndighetene. Man ønsket mer nøyaktige retningslinjer om hva slags aktivitet man kan bedrive. Så ga Norsk Toppfotball klarsignal for organiserte treninger for grupper inntil fem personer fra og med onsdag, men bare for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Norsk toppfotball for kvinner ville ikke gi samme anbefaling.

Så kunne VG fortelle tirsdag at Oslo kommune gjenåpner alle fotballbanene igjen, men bare for individuell trening i små grupper. Mange ble begeistret. Og vil utnytte godværet på alle kunstgressbanene.

Hva er signalet av alt dette: At "noen" opplever situasjonen som lysere, at tiltak kan lettes, med andre ord: Man inviteres ut på idrettsanleggene igjen. Fotballsesongen nærmer seg. Men er det riktig?

Helsemyndighetene har lovet et mer presist svar, men ikke før onsdag.

For toppfotballen er det enda mer forvirring. Man kan ikke ha organiserte treninger med permitterte spillere. Betyr det at klubbene må trekke tilbake permitteringene for å få spillerne tilbake på jobb? Underforstått: Seriestart nærmer seg? Det er fint med optimisme, men den kan slå veldig feil ut hvis den ikke er reell. Og det er ingen andre signaler om seriestart i slutten av mai. I beste fall.

Her trengs klarere linjer og bedre informasjon, både for topp- og breddefotballen. Det store flertallet driver med det siste. Kan de nå løpe ut på alle de kommunale anleggene og slå langpasninger? Hvem skal følge med på dette?

Vi har på følelsen at her har noen vært veldig tidlig ute. Det kribler i beina. Det som trengs er fortsatt is i magen og tålmodighet.