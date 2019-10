Spillerne slår ring rundt svensk landslagssjef etter Zlatans rasisme-kritikk

I et intervju med Expressen gir Ibrahimovic uttrykk for at han selv har åpnet dører for spillere med innvandrerbakgrunn på landslaget, men at Andersson har ødelagt mye av det han bygget opp.

Angrepsstjernen henviser blant annet til den første troppen Andersson tok ut etter EM-sluttspillet i 2016.

– Første samlingen. Hva skjedde? Hvor mange med en annen bakgrunn var med? Ingen. Så fikk han spørsmål om det, og da bæsjet han på seg. Den andre gangen tok han med spillere med en annen bakgrunn bare for å være politisk korrekt, sier 38-åringen i intervjuet med Expressen.

Det viser seg imidlertid at både Jimmy Durmaz og Emir Kujovic var med i den aktuelle troppen og spilte mot Nederland i VM-kvalifiseringen. Dette ble Ibrahimovic konfrontert med da han tirsdag var til stede under avdukingen av en statue av ham i Malmö.

– Var Durmaz med? Er du 100 prosent sikker? Jeg så ham i alle fall ikke. Men jeg står for min mening. Når man får et spørsmål og endrer meningen sin i etterkant, da har man et problem. Du skal stå for det du gjør, noe jeg har gjort under alle mine 20 år som fotballspiller, svarer stjernespissen til SVT.

Foto: NTB Scanpix

Spillerne støtter sjefen

Dagens landslagsspillere kjenner seg imidlertid ikke igjen i bildet Ibrahimovic tegner.

– Alle har rett til sin mening, men spør du spillerne her, nye som gamle, tror jeg man trives i dette miljøet og synes det er gruppe man føler seg velkommen i, sier veteranen Sebastian Larsson.

Han trekker videre fram episoden under VM-sluttspillet i 2018 der hele det svenske landslaget sluttet opp om Jimmy Durmaz etter at han ble utsatt for trusler i sosiale medier.

– Det holder å se på det for å se hvor vi står som gruppe. Vi tar kraftig avstand fra alle former for rasisme. I VM var det et konkret tilfelle, og vi var tydelige på hvordan vi så på det, sier Larsson.

Spissen Robin Quaison stiller seg også undrende til utspillet fra Ibrahimovic. Mainz-spilleren sier:

– Vi har spillere med innvandrerbakgrunn her. Jeg tror ikke at Janne er rasist, og siden jeg ikke er tror at Janne er rasist, så kan han ikke la seg påvirke av dette. Jeg har innvandrerbakgrunn, og jeg er her, så …

Upåvirket

Quaison tror ikke den svenske troppen lar seg påvirke av den stormen Ibrahimovic-intervjuet har skapt.

– Nei, det tror jeg ikke. Det har vært noe gjennom hele EM-kvalifiseringen. Jeg vet at vi ikke blir påvirket av det, sier han.

Landslagssjef Andersson har også imøtegått kritikken fra Sveriges største fotballstjerne.

– Jeg kan skjønne at spørsmålet kommer opp ettersom vi har et samfunn der rasisme er et reelt problem. Jeg tror spillere som Zlatan har måttet ta mange fighter, og at han og mange andre har støtt på fordommer og blitt urettferdig behandlet, sier han til Expressen – og legger til:

– Men jeg blir irritert når man insinuerer at jeg skulle ha basert mine uttak på hvor man kommer fra. Det er utrolig langt fra der jeg står både som leder og person.

Sverige møter Malta på bortebane lørdag. (NTB)

