Manchester United skal møte Kristiansund i Oslo tirsdag. Ole Gunnar Solskjær og hans menn starter sesongen mot Chelsea 11. august. Forrige sesong var ingen suksess for storklubben.

David Moyes fikk ikke lang tid i sjefsstolen hos Manchester United. Manageren varte kun 10 måneder etter å ha tatt overfor Alex Ferguson i 2013.

Nå sier Moyes at også Solskjær skal slite i storklubben som er i Oslo for tiden, skriver Mirror Online.

Sparken

United var raske på avtrekkeren med Moyes, men fem år senere ser det ikke stort bedre ut. Større navn enn Solskjær har blitt sendt på dør. Verken Louis van Gaal eller Jose Mourinho fikk orden på sakene og ble sendt på dør de også.

– Det er en tøff jobb. Du har sett hvordan det var for meg selv, Louis van Gaal and Jose ­Mourinho - erfarne managere har hatt det vanskelig i klubben, sier Moyes til Mirror Online.

Skuffet

Moyes innrømmer at han for alltid vil være skuffet over at han fikk sparken i United. Moyes fikk sparken 22. april 2014.

United endte på sjette forrige sesong periode - for andre gang på tre sesonger, men var poengmessig nærmere Cardiff på nedrykk enn City på topp.

Selv med enorm pengebruk der Van Gaal brukte 260 millioner pund og Mourinho ytterligere 360 ​​millioner pund, er ikke United lenger hva de var.

Moyes tror det vil bli en ny trøblete sesong for Solskjær og hans menn.

– Det vil ble en tøff sesong for Ole, men han forsøker å gjøre det rette. Jeg håper han får suksess. Men det er enorme forventninger, sier Moyes videre.

Unge spillere

Moyes mener de nye fjesene som 21-åringen Aaron Wan-Bissaka og Daniel James viser at klubben har endret kurs og igjen går tilbake til United-måten.

– Når du er manager i Manchester United foventes det at du vinner hver eneste kamp. Og når du vinner skal du gjøre det med stil. Og når du så vinner er det foventet at det er etter å ha scoret mange mål, forteller Moyes.

– Ole er klar over det og han vet han må gjøre det bra, legger han til.

Om sin egen tid i United er han mest skuffet over seg selv og Moyes mener han burde gjort det bedre.

– Om jeg tror United hadde vært i Champions League nå? Ja, det gjør jeg, om jeg hadde fått fortsette i jobben, sier han.

Han er klar på hva han trengte.

– Hva jeg ikke fikk var mer tid, slår han fast.

26 spillere

Ole Gunnar Solskjær har tatt ut 26 spillere i Manchester Uniteds tropp til tirsdagens treningskamp mot Kristiansund, skriver NTB. Romelu Lukaku er ikke med i troppen.

Den belgiske spissen har slitt med spilletid i sesongoppkjøringen som følge av skadeproblemer. I tillegg er 26-åringen kraftig koblet til italienske Inter og Juventus.

Eric Bailly er som ventet ikke med i troppen i tirsdagens kamp på Ullevaal stadion. Forsvarsspilleren pådro seg en kneskade mot Tottenham torsdag.

I troppen finnes det flere store navn, som deriblant Paul Pogba, David de Gea og Marcus Rashford. Pogba har tidligere sagt at han ønsker seg bort. Franskmannen er ønsket i Real Madrid, men en overgang har latt vente på seg.

Her er United-troppen til møtet med Kristiansund

David de Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero, Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.