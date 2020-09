Sondre olden (28) er tilbake i Vålerenga, melder klubben på sine hjemmesider.

Sondre Olden var sist å se i Vålerenga-drakta da han var på utlån fra Brynäs i 2014/2015-sesongen. Siden den gang sier han at han også har styrket sitt deffensive spill, men det er fortsatt det offensive som er hans største styrke. Noe også sportssjef, Frikk Juell er enig i.

– Olden er kjempebra gutt. Han har målteft og vil være med å vippe kampene. Offensiv er han et stort pluss - sjanseskapende, med gode ferdigheter, som vil gjøre angrepsspillet vårt vesentlig bedre.

Løperen har trent med klubben siden oppstarten av sesongen på is, og vært i dialig siden midten av juli. Vi er nå glade for at begge parter har kommet til en enighet.

Om signeringen sier Olden selv at det er koronaen som er den største årsaken til at han vender tilbake til Vålerenga på nåværende tidspunkt.

– Koronaen gjør det usikker overalt, vi vet ikke en gang om det blir noen sesong alle steder. Da føles det trygt og best og starte sesongen her i Norge, og da måtte det bli Vålerenga, sier Olden til klubbens hjemmesider.

