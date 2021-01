Søndagens TV-sport time for time

09.45: Langrenn, Norgescup på Lygna, fellesstart: 30 km klassisk menn. Sjur Røthe var best på lørdagens 15 kilometer i strålende vintervær på Lygna. (NRK2)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits: Slalåm 1. omgang. Det har vært mye dramatikk i Adelboden. I dagens slalåm vil det gp litt saktere. (TV2, SVT1)

11.30: Alpint, verdenscup kvinner i St. Anton, Østerrike: Super-G. (TV2)

11.30: Skiskyting, verdenscup i Oberhof: Blandet stafett. Etter norsk storeslem lørdag er det liten tvil om hvem som er favoritten. (NRK2, Eurosport 1)

12.15: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn, 15. runde: Sparta Rotterdam – Feyenoord. (Vsport1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn, 17. runde: AS Roma – Inter fra Olympiastadion. (TV2 Sport Premium, Strive TV)

12.45: Langrenn, verdenscup i Val di Fiemme, Italia, 8. og siste etappe i Tour de Ski, fellesstart opp til Alpe di Cermis: 10 km fri teknikk kvinner. Skal Jessica Digggins for første gang i historien sørge for amerikansk seier? Julija Stupak fra Russland er nærmeste utfordrer, 54 sekunder bak. (NRK1, Eurosport 1)

13.00: Fotball, engelsk superliga kvinner, 11. runde: Everton – Manchester United. (Vsport+)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits: Slalåm 2. omgang. (TV2, SVT1)

13.35: Langrenn, Norgescup på Lygna, fellesstart: 15 km klassisk kvinner. Therese Johaug vil vel fortsette seiersmarsjen i dag. (NRK1)

14.30: Fotball, engelsk FA-cup menn, 3. runde: Chelsea – Morecambe (Vsport2), Crawley Town – Leeds United (Vsport3), Manchester City – Birmingham City. (Vsport1)

14.40: Skiskyting, verdenscup i Oberhof, Tyskland: Parstafett. (NRK1, Eurosport 1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 17. runde: Udinese – Napoli. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 15. runde: Augsburg – Stuttgart. (Vsport+)

15.35: Langrenn, verdenscup i Val di Fiemme, Italia, 8. og siste etappe i Tour de Ski, fellesstart opp til Alpe di Cermis: 10 km fri teknikk menn. Alt tyder på at Alexander Bolsjunov kan gå inn til den klareste seieren i Tour de Ski noensinne. Han leder med 3 minutter og 22 sekunder på franske Maurice Manificat! (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

16.30: Hopp, verdenscup menn (13 av 28) i Titisee-Neustadt, Tyskland (HS142). Halvor Egner Granerud leder verdenscupen etter 2. plassen lørdag. (NRK1, Eurosport 1)

16.45: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn, 15. runde: Ajax – PSV Eindhoven fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam. (Vsport3)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 15. runde: Arminia Bielefeld – Hertha Berlin. (Vsport2)

18.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 3. runde: Marine AFC – Tottenham. Harry Kane og Tottenham er klare for ligacupfinalen, men de har ambisjoner i FA-cupen også. De lar seg neppe stoppe av den gamle (1894), men bittelille Merseyside-klubben Marine AFC, som spiller i Northern Premier League – nivå åtte i engelsk fotball. Nå har de nådd 3. runde for andre gang i sin lange historie. Forrige gang var i 1993. (Vsport1).

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 17. runde: Fiorentina – Cagliari. (Strive TV)

19.05: Amerikansk fotball, NFL, Tennessee Titans – Baltimore Ravens. (Vsport+)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup menn, 3. runde: Newport County – Brighton & Hove Albion. Newport fra Wales er topplag i League Two når de tar imot Brighton på lille Rodney Parade. Senest for to år siden slo de ut Leicester og Middlesbrough – før Manchester City ble for sterke i FA-cupens åttedelsfinale (5. runde). (Vsport1)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn, 17. runde: Juventus – Sassuolo. (Strive TV)

22.00: Golf, PGA-turneringen Sentry Tournament of Champions. Siste spilledag fra Kapalua Resort, Hawaii. Med Viktor Hovland med fersk pris fra Idrettsgallaen. (Eurosport Norge)

22.40: Amerikansk fotball, NFL: New Orleans Saints – Chicago Bears. (Vsport+)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns. (Vsport+)