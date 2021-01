Søndagens TV-sport time for time

09.18: Aking, verdenscup for kvinner fra Königseei Tyskland, kvinner single 1. runde. 2. runde kjøres 10.43. (Eurosport Norge)

11.35: Langrenn, tredje etappe i Tour de Ski fra Val Müstair, Sveits. Jaktstart: 15 km fri teknikk menn. Aleksandr Bolsjunov leder klart etter lørdagens dramatiske fellesstart. (TV 2)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Inter – Crotone. (TV 2 Sport1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Zagreb, Kroatia: Slalåm 1. omgang. (NRK1, Eurosport Norge)

12.38: Aking, verdenscup fra Köningsee i Tyskland, lagstafett. (Eurosport Norge)

13.00: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Burnley – Fulham fra Turf Moor. OBS! Kampen er utsatt på grunn av koronasmitte.

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (14. runde): Erzgebirge Aue – Eintracht Frankfurt. (Vsport2)

13.30: Hopp, tredje renn i den tysk-østerrikske hoppuka, verdenscup menn (10 av 28) i Innsbruck, Østerrike (HS128). Halvor Egner Granerud leder sammenlagt og kan ta et nytt kvantesprang i OL-bakken i Innsbruck. (TV 2, Eurosport Norge)

13.40: Sykling, VM i sykkelcross fra Hulst, kvinner elite. (TV 2 Sport2)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Roma – Sampdoria. (Strive TV)

15.05: Sykling, VM i sykkelcross fra Hulst, menn elite. (TV 2 Sport2)

15.15: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Newcastle – Leicester fra St. James Park. Leicester holder tredjeplassen å tabellen. (TV 2 Sport Premium)

15.25: Langrenn, tredje etappe i Tour de Ski fra Val Müstair, Sveits. Jaktstart: 10 km fri teknikk kvinner. Etter at Linn Svahn overraskende vant lørdagens fellesstart står hun med to strake seire og leder løpet klart. Holder hun unna for Frida Karlsson i dag også? Karlsson starter 18 sekunder bak henne med amerikanske Jessica Diggins i mellom dem. (TV 2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Borussia Dortmund – Wolfsburg. Det er en viss sjanse for at Erling Braut Haaland kan være tilbake til denne kampen. (Vsport1)

16.00: Alpint,verdenscup kvinner i Zagreb, Kroatia: Slalåm 2. omgang. (NRK2, Eurosport Norge)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Chelsea – Manchester City fra Stamford Bridge. Begge lag har 26 poeng, men City har to kamper færre spilt. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Benevento – Milan. Jens Petter Hauge på benk eller bane i denne kampen? (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Bayern München – Mainz. (Vsport1)

19.00: Amerikansk fotball, NFL, Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers. (Vsport+)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Juventus – Udinese. (TV 2 Sport Premium, Strive TV)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon menn (17. runde): Huesca – Barcelona. Bortelaget har ti poeng opp til serieleder Atlético Madrid. Og bør benytte sjanse her mot bunnlaget med bare en seier så langt. (TV 2 Sport1)

22.25: Amerikansk fotball, NFL, Los Angeles Rams – Arizona Cardinals. (Vsport+)

02.20: Amerikansk fotball, NFL, Philadelphia Eagles – Washington. (Vsport+)