08.20: Aking, v-cup menn, 1. runde fra Winterberg. 2. runde kl 10.00. (Eurosport 1)

09.00: Ishockey, internasjonal landslagsturnering for menn, Tsjekkia – Sverige. (SVT1)

10.00: Alpint, verdenscup menn i Alta Badia: Storslalåm 1. omgang. (NRK1, SVT1, Eurosport Norge)

11.00: Alpint, v-cup kvinner i Val d’Isère: Super-G. (NRK2, SVT1, Eurosport Norge)

11.00: Kombinert, verdenscup menn i Ramsau: Hopp (HS98). (NRK1, Eurosport 1)

12.00: Skiskyting, v-cup i Hochfilzen: Fellesstart 15 km menn. Skal den elleville norske suksessen fortsette. Sturla Holm Lægreid er sesonginnledningens sensasjon. (NRK1, Eurosport 1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 13. runde: Torino – Bologna. (Strive TV)

12.45: Langrenn, verdenscup i Dresden, Tyskland: Lagsprint kvinner og menn. Finaler. Ingen norske deltagere. (NRK1, Eurosport 1)

13.00: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Brighton – Sheffield United fra Amex Stadium. Bortelaget jakter fortsatt sin første seier. Nå uten en skadet Sander Berge. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie, 18. runde: Kilmarnock – Aberdeen. (Vsport2)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Brest – Montpellier. (Vsport1)

13.30: Håndball, tysk Bundesliga menn: Rhein-Neckar Löwen – Bergisch. (Vsport3)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Alta Badia: Storslalåm 2. omg. (NRK1, SVT1, Eurosport Norge)

13.30: Sykling, sykkelcross verdenscup kvinner fra Namur i Belgia. (TV2 Sport2)

14.25: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen: Fellesstart 12,5 km kvinner. Tiril Eckhoff opplever også flyt i Østerrike. (NRK1, Eurosport 1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn: ADO Den Haag – Ajax. (Vsport+)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 13. runde: Sassuolo – Milan. (Strive TV)

15.00: Sykling, sykkelcross verdenscup menn fra Namur i Belgia. (TV2 Sport2)

15.15: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Tottenham – Leicester City fra Tottenham Hotspur Stadium i London. (TV2 Sport Premium)

15.15: Kombinert, verdenscup menn i Ramsau, Østerrike: 10 km langrenn. Jarl Magnus Riiber gikk på et overraskende tap i spurten lørdag. (NRK1, Eurosport 1)

15.15: Fotball, skotsk FA-cup, finale på Hampden Park i Glasgow: Celtic – Hearts. (Vsport2)

15.30: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Herning, Danmark: Bronsefinale Danmark - Kroatia. (TV3)

15.30: Fotball, engelsk Superliga kvinner, 10. runde: Brighton – Reading. (Vsport3)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 13. runde: Freiburg – Hertha Berlin. (Vsport1)

16.00: Hopp, verdenscup menn (7 av 28) i Engelberg, Sveits (HS140). (TV2)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Lorient – Rennes. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: Manchester United – Leeds United fra Old Trafford. - Dette oppgjøret har jeg gledet meg til siden jeg spilte selv, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 13. runde (siste før vinterpausen): FC København – Odense Boldklub (OB) fra Parken. (Vsport2)

18.00: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Herning, Danmark: Finale Frankrike - Norge. Tre år etter at Frankrike slo Norge i VM-finalen møtes de igjen i EM-finalen. (TV3)

18.00: Golf, LPGA-mesterskapet (3 mill. dollar) i Naples, Florida. (Viasport Golf)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 13. runde: Wolfsburg – Stuttgart. (Vsport1)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn (13. runde): Atalanta – Roma. (Strive TV)

19.00: Amerikansk fotball, NFL: Miami Dolphins – New England Patriots. (Vsport+)

20.00: Fotball, dansk Superliga, 13. runde: Horsens – Brøndby. (Vsport3)

20.00: Golf, showtureringen PNC Championship fra Orlando. (Eurosport 1)

20.15: Fotball, engelsk Premier League, 14. runde: West Bromwich Albion – Aston Villa fra The Hawthorns. Prestisjetungt lokalderby i Birmingham. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 14. runde: Eibar – Real Madrid. (Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 16. runde: Lille – Paris Saint-Germain. (Vsport1)

22.25: Amerikansk fotball, NFL: New Orleans Saints – Kansas City Chiefs. (Vsport+)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: New York Giants – Cleveland Browns. (Vsport+)

