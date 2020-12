Søndagens tv-sport minutt for minutt

SØNDAG:

07.30: Golf, verdenstourmesterskapet (8 mill. dollar), europatour menn i Dubai. Med blant andre Viktor Hovland. Siste dag. (Viasat Golf)

09.30: Alpint, verdenscup kvinner i Courchevel, Frankrike: Storslalåm 1. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Val d’Isère, Frankrike:Utfor. Aleksander Aamodt Kilde har vært blant de raskeste på trening. (NRK1, Eurosport 1)

10.45: Langrenn, verdenscup i Davos, Sveits: 10 km fri teknikk kvinner. Ingen norske deltakere. (TV2)

11.45: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike: 10 km jaktstart kvinner. Tiril Eckhoff ble toer fredag. (NRK1, Eurosport 1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Courchevel, Frankrike: Storslalåm 2. omgang. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn (11. runde): Cagliari – Inter. (Strive TV)

13.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Southampton – Sheffield United. Skal Sander Berge og Sheffield United få sin første seier? (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, 1. divisjon menn (30. og siste runde:) Lillestrøm – Grorud. (Eurosport 1). Jerv – Stjørdals-Blink, Kongsvinger – Ull/Kisa, , Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM Oslo, Sogndal – Åsane, Strømmen – Tromsø, Øygarden – HamKam. Samsending, enkeltkamper på dplay. (Eurosport Norge)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie (17. runde): Dundee United – Glasgow Rangers. (Vsport2)

13.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (12. runde): Rhein-Neckar Löwen – Flensburg-Handewitt. (Vsport3)

13.30: Langrenn, verdenscup i Davos, Sveits: 15 km fri teknikk menn. Ingen norske deltagere. (TV2)

14.00: Fotball, dansk superliga menn (12. runde): Horsens – AGF. (Vsport+)

14.00: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike: 4 x 7,5 km stafett menn. (NRK1, Eurosport 1)

14.10: Motorsport, Formel-1, Abu Dhabi Grand Prix. (Vsport1)

15.15: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Crystal Palace – Tottenham. Fascinerende London-derby der Tottenham jager serieledelsen. (TV2 Sport Premium)

15.30: Fotball, NM kvinner, finale fra Ullevaal stadion: LSK Kvinner – Vålerenga. Finalen er flyttet tilbake til Ullevaal stadion der Vålerenga kan ta en historisk "The Double". (NRK2)

16.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (12. runde): Göppingen – Bergisch. (Vsport3)

16.00: Hopp, VM skiflyging i Planica, Slovenia (HS240): Lagkonkurranse. Norge stiller i favorittsjiktet her med lørdagens sølvvinner på laget. (NRK1, Eurosport 1)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Betis – Villarreal. (Strive TV)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn (14. runde): Lille – Bordeaux. (Vsport+)

17.00: Golf, US Open kvinner (5,5 mill. dollar) i Houston, Texas: Årets fjerde og siste majorturnering for kvinner. Siste dag. (Viasat Golf)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Fulham – Liverpool. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Leverkusen – Hoffenheim. (Vsport1)

18.00: Fotball, dansk superliga menn (12. runde): Brøndby – Sønderjyske. (Vsport2)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (fra 26. 27. og 29. runde): Sandefjord – Odd. (Eurosport Norge), Rosenborg – Molde. (TV Norge), Stabæk – Kristiansund. (Dplay)

18.15: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Danmark, hovedrunden (2. runde): Gruppe I (i Herning): Montenegro - Sverige. (TV3)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Elche – Granada. (Strive TV)

19.00: Amerikansk fotball, NFL, Miami Dolphins - Kansas City Chiefs. (Vsport+)

20.15: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Arsenal – Burnley. (TV2 Sprt Premium), Leicester - Brighton. (TV2 Sport Premium2)

20.30: Golf, PGA-turnering menn (3,6 mill. dollar) i Naples, Florida. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, EM-sluttspillet kvinner i Danmark, hovedrunden (2. runde): Gruppe I (i Herning): Danmark - Spania. (TV3)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn (11. runde): AC Milan – Parma. Ny anledning til å følgr Jens Petter Hauges suksess i Milano. (TV2 Sport1, Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn (14. runde): Paris Saint-Germain – Lyon. (Vsport1)