Solskjærs spisskollega om de tunge dagene: – Får lyst til å gi opp alt

Cole åpner opp om sin situasjon i et intervju med The Guardian. 48-åringen har slitt med depresjon og erkjenner at det i perioder er tungt å komme seg gjennom dagene.

– Det er mange, mange stunder der jeg har lyst til å gi opp. Ikke bare livet, men alt, sier Cole.

Coles medisinske situasjon gjør at han holder seg i hjemmeisolasjon på grunn av koronapandemien. Han har slitt med smerter som følge av nyresykdom i flere år.

– Det er så vanskelig. Sist onsdag slet jeg skikkelig. Det kom helt ut av det blå, og jeg måtte bli i sengen. Jeg måtte innrømme nederlaget og aksepterte at «dette blir ikke min dag». Tidligere ville jeg ha kjempet imot. Men nå vet jeg at jeg ikke kan overvinne det, sier en åpenhjertig Cole.

Han er inne som spisstrener i League One-klubben Southend, der den tidligere Arsenal-profilen Sol Campbell er manager. I mange år hadde Cole suksess som spiss i Manchester United, der han blant annet vant mesterligaen og fem seriegull. I flere sesonger spilte han sammen med nåværende United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Cole har også jobbet som ambassadør for United etter at han la opp som spiller.