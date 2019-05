Solskjærs sommer kan bli et mareritt

Av Ole Henrik Tveten

United avslutter sesongen mot degraderte Cardiff hjemme søndag. Dit kommer laget til Solskjær med to seirer, to uavgjort og sju tap på de elleve siste kampene. Det er en fasit så svak at man må tilbake nesten 60 år for å finne maken for Uniteds del.

Men nordmannen får noe støtte tross uteblitte resultater.

– Solskjær må vurderes ut ifra hele perioden siden han kom inn. Han er nummer tre i Premier League på de 20 kampene han har ledet United. Det er en sterk prestasjon med en tropp som ikke er hans, sa tidligere Blackburn- og Celtic-spiss Chris Sutton til BBC radio mandag.

Klinte til

– Det må ryddes opp fra topp til bunn i klubben. Det er kulturproblemer i United. Hvem skal stå for kjøpene av spillere til sommeren? Hos alle andre klubber i Premier League vet jeg hvem som styrer spillerkjøpene, men jeg har ingen peiling i United, sier klubbveteranen Gary Neville til Sky Sports i det som i engelsk presse blir betegnet som «en tirade».

Dette er de viktigste utfordringene Solskjær står overfor:

* Hvor god er Uniteds tiltrekningskraft på eventuelle nye spillere når laget havner cirka 30 poeng bak ligavinneren og ikke kommer med i Champions League?

* Dersom United blir nummer seks i serien, vil laget kanskje måtte spille kvalifiseringsrunder i europaligaen med start allerede siste uka i juli. Det skjer dersom United ender som nummer seks samt at Watford vinner FA-cupen ved å slå Manchester City.

* Makter Watford det, vil det bety at Uniteds turné til Australia, Singapore og Kina må endres. United har blant annet planlagt en kamp mot Tottenham i Shanghai 25. juli. Det er også datoen for første kamp i andre kvalifiseringsrunde i europaligaen.

* Bookede oppvisningskamper første uka i august kan også komme til å rammes av dette. Blant annet kan det gjelde Kristiansund som skal ha en avtale med United om et møte.

Overgangsmarkedet

* Rio Ferdinand ble ganske tidlig spilt inn som et alternativ til å bli United første sportsdirektør. Det er en rolle mange klubber har god nytte av. Nå virker det som Ferdinand ikke lenger er aktuell. Han skal ikke ønske å flytte fra London med sine tre barn (åtte, ti og tolv år gamle).

* United har en rekke spørsmålstegn i egen stall. De fleste eksperter er enige om at det må en stor opprenskningen til. Mange spillere kommer til å bli borte. United skal være villig til å si fra seg 180 millioner kroner for å se Alexis Sánchez forsvinne fra klubben. Han tjener cirka 5,5 millioner kroner per uke.

* Spillere som Paul Pogba, Romelu Lukaku og David de Gea har alle bidratt til spekulasjoner om at de ikke har sin framtid på Old Trafford.

* United er helt distansert av byrival City og erkerival Liverpool (klar for mesterligafinalen).

Den engelske eliteserien starter 10. august. Bare dager før det kan United spille første del av tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen.