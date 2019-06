Solskjærs første signering i mål

Bekreftelsen på at klubbene er enig om en overgang kom fredag ettermiddag. Overgangen blir ikke endelig fullført før FIFAs internasjonale overgangsvindu åpner 11. juni. Derfor er blir det ikke gitt ytterligere detaljer innen den. Heller ingen kommentarer fra klubbene.

Sky Sports har tidligere hevdet at James vil koste United rundt 15 millioner pund, eller rundt 180 millioner norske kroner.

Waliseren Daniel James startet 28 kamper for Swansea i mesterskapsserien denne sesongen. Han scoret fire mål og hadde sju målgivende pasninger. Han har spilt to landskamper for Wales.