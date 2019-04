Det er storavisen Daily Mail som melder at Solskjær mente spillerne kastet bort for mye tid med å stå i kø for å vente på maten. Nordmannen mente det var bedre at de fikk forsyne seg selv, og ikke stå i kø sammen med de ørvige ansatte på treningsanlegget Carrington.

Spillerne skal fortsatt spise sammen med støtteapparatet. Det skal Solskjær ha bestemt, fordi han mener det skaper mer hygge og bedre stemning.

Nok mat

Dessuten har kristiansunderen stresset at det alltid skal være nok mat tilgjengelig.

Solskjær er langt fra den eneste manageren som tar kantinegrep i Manchester Uniteds historie.

Historier

Det er opp til flere gode historier å fortelle, ifølge Daily Mail:

* David Moyes la ned forbud mot pommes frites til stor skuffelse for spillerne som hadde hygget seg med det hver fredag i mange år under Sir Alex Fergusons ledelse.

* Louis van Gaal strammet ordentlig til da han erstattet rektangulære bord med runde bord i kantinen. Slik ville han oppmuntre til mer samtale og prat spillerne i mellom. Van Gaal insisterte samtidig på at han selv måtte være førstemann i køen, og han bestemte også hvilke spillere som fikk stå nærmest ham. Nederlenderen satte også opp en skillevegg for å separere spillerne og støtteapparatet under måltidene.

* Jose Mourinho fjernet så van Gaals skillevegg igjen og byttet også ut fotografiene i korridoren på vei inn i kantina.

Foto

Fotografier av tidligere tiders suksess ble erstattet med meritter fra europaligaen og ligacupen i 2017.

Manchester United har spillefri i helgen. På Old Trafford pågår nå forberedelsene til neste ukes mesterligamøte med Barcelona. (NTB)