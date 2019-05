Onsdag kom han med del to av sesongoppsummeringen på Uniteds hjemmeside. Der snakket han mye om familien.

– Det er selvfølgelig vanskelig å bo fra hverandre. Jeg har fokusert på jobb, og du får tunnelsyn. Når man har muligheten til å komme hjem til familien, er det så mye lettere å slappe av og være deg selv, sier han.

– Skolen hjemme i Norge har vært veldig behjelpelig slik at ungene har fått et par uker fri et par ganger. Så jeg har jo ikke vært alene hele tiden.

– Den yngste er ti år og den eldste 18. Så jeg er jo vant til å ha dem rundt meg. Situasjonen var den samme da jeg var i Cardiff de fem-seks, første månedene.

– Noah (18-åringen) kan nok huske at han så meg spille. Han var seks da jeg gjorde comeback etter skade og sju da jeg måtte legge opp, sier Solskjær.

Solskjær og kona Silje har tre barn, Noah (18), Karna (15) og Elijah (10).

– De to eldste har gode venner her. Så det er spennende tider for oss som familie. Jeg har jo også alltid likt å bo her. Manchester er ikke for stor for meg, sier Solskjær.

Manchester United startet strålende under Solskjær, men oppløpet av sesongen ble blytungt. Premier League-punktumet kom med hjemmetap mot nedrykksklare Cardiff.

Solskjær ser ikke for seg noen lang ferie i sommer.

– Det er jo ikke noe som heter ferie i fotballen, men jeg kommer kanskje til å ta en pause på ti dager fra Norge og England, sier Solskjær.