Det var i etterkant av Manchester Uniteds knepte seier mot Wolverhampton at nordmannen uttalte seg om det mulige scenarioet.

– Det er en del av jobben her, at klubbene følger protokollene som er gitt oss. Jeg klarer ikke å se fordelen i å ta en ny pause, sa Solskjær, ifølge Sky Sports.

Diskusjonen kommer i kjølvannet av en sterk økning av smittetilfeller på øverste nivå i engelsk fotball. Tirsdag ble det kjent at det ble avgitt 18 positive virustester forrige uke. Det er ny rekord.

Solskjær er bekymret for hva en eventuell pause vil bety for et allerede tett kampprogram.

– Når skal vi spille kampene? Vi vet alle at dette året har vært vanskelig, men jeg tror ikke det å stoppe kampene vil gjøre noen stor forskjell.

Manchester City, Arsenal og Sheffield United har begge bekreftet å ha smitteutbrudd i sine klubber. Også i Fulham er det påvist smitte, ifølge The Athletic.

