Solskjær om United i flytsonen: – Vi er blitt mye bedre

Onsdag er det en plass i ligacupfinalen som står på spill på Old Trafford, og Solskjærs tropp er i det han kaller «en god posisjon».

Med unntak av suspenderte Edinson Cavani og langtidsskadde Phil Jones er samtlige spillere tilgjengelige. United har også fått to dager mer hvile siden forrige kamp (fredag) enn City.

– Den neste kampen er alltid viktig, men en semifinale er selvfølgelig en sjanse til å ta seg til finalen. Og for denne gjengen vil det være et stort steg å få hendene sine på et trofé. Det handler ikke bare om å lære seg å vinne semifinaler. Vi har også gjort oss fortjent til muligheten til å gå hele veien, sier Solskjær foran møtet med City og manager Josep Guardiola.

Bedre og bedre

Nettopp semifinaler er et slags sårt tema for Solskjær ettersom United tapte i nest siste runde både i europaligaen, FA-cupen og ligacupen sist sesong. Nordmannen mener United-laget er betydelig sterkere nå.

– Vi er blitt mye bedre på et år, eller bare siden august da vi spilte i Europa. Vi er et steg nærmere, vi har utviklet oss mye. Troppen er fokusert, og vi er klare for å gi det et forsøk.

På to år som United-sjef har Solskjær allerede møtt City seks ganger. Tre av kampene har gitt United-seier, mens det er blitt én uavgjort og to tap.

– Jeg har sett framgang underveis. Noen ganger viser heller ikke resultatet hele bildet. Vi har hatt noen fantastiske kontringer og gode perioder. Vi har hatt mindre kontroll over ballen, men vært veldig gode på kontringer og forsvart oss godt, sier Solskjær om City-møtene og fortsetter:

– Uansett hvilken taktikk de kommer med, vet du at du må forsvare deg skikkelig bra mot Man City. Og så må vi klare å beholde ballen når vi har den og spille oss ut av det høye presset deres. Det har vært fascinerende kamper, og jeg synes vi er kommet nærmere og nærmere.

Ruller videre

United har kommet seg godt gjennom et hektisk juleprogram, men kampene kommer tett også framover. Fem oppgjør i liga og cuper venter de neste 15 dagene.

– Vi har hatt fire dager nå etter Villa-kampen, så forhåpentlig har vi friske bein. Jeg tror vi får nyte godt av rotasjonene vi har gjort, sier Solskjær.

Mandag ble det innført en ny nedstengning av det engelske samfunnet på grunn av økt koronasmitte, men toppfotballen får rulle videre.

– Det er en vanskelig situasjon for alle, og det har vært en test helt siden mars i fjor. Vi er privilegerte som får spille fotball under vår protokoll, og jeg håper vi kan fortsette. Jeg tror det er mentalt godt for mange å få se kamper nå. Men vi må jobbe hardt for å holde oss innenfor retningslinjene, sier Uniteds norske manager.