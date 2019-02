Scoringen til Rashford, som kom etter en lekker pasning fra Paul Pogba, var engelskmannens sjette scoring på de siste åtte Premier League-kampene.

Superduoen har nå stått bak 14 av Uniteds 22 mål siden Solskjær ble midlertidig manager.

Målet var også den eneste i kampen, og seieren gjør at Manchester United, under Ole Gunnar Solskjær, nå har tatt 22 av 24 mulige poeng i Premier League siden nordmannen tok over før oppgjøret mot Cardiff.

Nevnte Rashford hadde en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i ledelsen etter bare fire minutter, men headingen fra kloss hold gikk like utenfor. Etter scoringen, som spissen banket klinisk i mål bak en utspilt Kasper Schmeichel, var den første omgangen preget av mange tøffe dueller og fire gule kort.

Både Jamie Vardy og Rachid Ghezzal hadde muligheten til å utligne i annen omgang, som var preget av et tidvis hardt Leicester-press, men ingen av spillerne klarte å overliste David de Gea. Dermed endte det 1-0 til Manchester United, som har full pott på bortebane på de første fem kampene under nordmannens ledelse.

De tre poengene gjør at United bare ligger to poeng bak Chelsea på fjerdeplass.