Solskjær mener United kan vinne Premier League: – Har fått troen

Etter en blytung start på sesongen har United radet opp fire strake trepoengere i Premier League. Lørdag kveld jakter klubben sin femte i byderbyet mot Manchester City.

Inngangen dit kunne ha vært bedre for Solskjær. I midtuken snublet de rødkledde stygt i mesterligaen. De trengte kun et uavgjortresultat mot RB Leipzig i Tyskland, men tapte 2-3 og røk ut i gruppespillet.

Tross europasmellen er Solskjær sterk i troen på eget lag.

– I Manchester United skal du alltid spille for å vinne trofeer. De siste tre sesongene har det selvsagt vært to lag som har vært langt foran alle andre, sier kristiansunderen og viser til Liverpool og Manchester City.

– Jeg har fått troen underveis i sesongen. Egentlig har jeg hatt det siden årsskiftet, for dette er et lag som er i framgang. Jeg tror vi kan utfordre, sier Solskjær videre.

Fæl hjemmeform

Han legger til grunn at United-laget fortsetter å utvikle seg i riktig retning i ukene og månedene som kommer.

– Jeg tror ikke det vil være et lag som stikker av med det (ligatittelen). I hver kamp går jeg for å vinne. Vinner du hver eneste kamp, ender du til slutt opp med et trofé.

Før helgens runde er Manchester United fem poeng bak tabelltopp Tottenham, men har én kamp mindre spilt enn de liljehvite fra London.

Er det særlig et sted Solskjærs menn er nødt til å heve seg, er det hjemme på Old Trafford. Der har United kun vunnet én seriekamp denne sesongen, og den kom etter en knepen 1-0-seier over bunnplasserte West Bromwich.

De fire øvrige hjemmeoppgjørene i ligaen har endt med én uavgjort og hele tre tap. Formen er stikk motsatt på bortebane, der har United vunnet samtlige fem Premier League-kamper så langt.