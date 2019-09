Solskjær med krystallklar beskjed - igjen: – Pogba går ingen steder

– Jeg er ikke urolig, og jeg kommer aldri i fremtiden være urolig over at Pogba blir i United. Om ryktene med Real Madrid kommer opp igjen i januar, kommer jeg ikke til å være bekymret.

Det sier Ole Gunnar Solskjær om situasjonen med Paul Pogba.

I sommer var det nærmest skrevet i stein at Pogba skulle bort fra klubben, og det var mer et spørsmål om hvor og når han skulle dra, enn om han skulle dra. De fleste storklubbene i verden ble linket hyppig til franskmannen, aller mest Real Madrid, men da overgangsvinduet stengte rundt om i verden, var han fortsatt en del av Manchester United-troppen.

26-åringen fikk en smell i ankelen i starten av september og spilte ikke mot verken Leicester i ligaen eller Astana i europaligaen. Han var heller ikke med i Frankrikes tropp mot Albania og Andorra. Det er uvisst hvor lenge han er ute, men Solskjær er krystallklar på at Pogba blir værende i United en god stund fremover. Og han har en klar beskjed til hovedstadsklubben:

– Jeg hører ikke på Real Madrids president. Kommer spekulasjonene på nytt, kommer vi til å håndtere det på samme måte som vi gjorde det i sommer.

Pogba herjet for United umiddelbart etter at Solskjær tok over. Han scoret fire mål og fire målgivende pasninger på de seks første kampene med nordmannen som trener. På fire kamper denne sesongen har han så langt til gode å notere seg for mål, men har to målgivende pasninger.