– Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United

Pogba har vært ryktet vekk fra Manchester United store deler av våren, og oddsen for United-exit for franskmannen sank flere hakk søndag da han uttalte at det nå kunne være på tide å se etter utfordringer «andre steder».

Søndagens uttalelser i Japan var de hittil klareste signalene fra den franske stjernespilleren om at hans tid i United kan være over.

– Jeg har vært tre år i Manchester United og har gjort det bra. Det har vært noen gode stunder og noen dårlige. Sånn er det for alle, uansett hvor de er, sa Pogba til journalister som var til stede på et kommersielt arrangement i Tokyo.

– Jeg tror det kan være bra med en ny utfordring. Jeg tenker på det, en ny utfordring et annet sted.

Men ifølge blant andre Manchester Evening News og Daily Mail skal Solskjær og Uniteds ledelse være like klare på at de ser Pogba som en sentral del av laget også neste år. Pogbas kontrakt utløper ikke før i 2021.

– Du kan ikke garantere noe i fotball, men ja, jeg tror Pogba kommer til å bli, sa Solskjær allerede i april. Det skal fortsatt være holdningen i Manchester.

Det har vært spekulert på at Pogba skulle være på vei til Real Madrid. Men i den spanske hovedstaden skal manager Zinédine Zidane og klubbpresident Florentino Pérez være uenige om Pogba, med Zidane som angivelig fan av å få Pogba til klubben.

Den franske landslagsspilleren skal også være ønsket tilbake til Juventus, der han kom fra for tre år siden.