Solskjær etter tapet for City: - Spillerne ga respons

Av Sindre Trygsland

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fortsetter å slite. Onsdag ble det 0-2-tap for byrival City, Det var den sjuende nedturen på de siste ni kampene.

Den negative trenden fortsetter for nordmannen. Mot City kom avgjørelsen etter pause, ved mål av Bernardo Silva og innbytter Leroy Sané.

United ligger nå på sjetteplass, tre poeng bak den viktige fjerdeplassen som gir spill i mesterligaen neste sesong. Der ligger for øyeblikket Chelsea. De blå reiser til Old Trafford søndag for det som blir en nøkkelkamp for Solskjær.

En liten opptur var dog at konkurrent Arsenal gikk på en 1-3-smell borte mot Wolverhampton onsdag. Dermed er fortsatt mulighetene gode for United med tre runder igjen å spille.

Solskjær: – Fikk respons

United viste bedre takter enn i det pinlige 0-4-tapet mot Everton i helgen, men fikk altså med seg null poeng, og gjestene så ut til å ha god kontroll.

Solskjær gjorde store endringer på laget før onsdagens kamp. Flere som spilte i det pinlige 0-4-tapet for Everton i helgen ble vraket. Ut forsvant stjerner som Romelu Lukaku, Anthony Martial og Nemanja Matic. Inn kom blant andre Matteo Darmian, Andreas Pereira og Jesse Lingard. Solskjær så ut til å legge om til en 3-5-2-formasjon. Grepene så ut til å gi effekt fra start.

– Vi fikk en respons og til slutt ble vi slått av et bedre lag. Men vi fikk en respons fra supporterne og spillerne. Du kan se innsatsen var der, men det er forskjell i kvalitet. Det er derfor de er på toppen og vi er der vi er. Vi kan ikke være fornøyde med det. Det er opp til oss å lukke gapet og overgå dem, sier Solskjær til SkySports.

Flere United-stjerner har fått kritikk for manglende vilje. Det mener Solskjær ikke var tilfellet mot City.

– Du kunne se fra første minutt at spillerne ønsket å vise supporterne, sa Solskjær til BBC.

Brutal Rashford-dom

United-spiss Marcus Rashford holdt ikke igjen da han oppsummerte kampen til SkySports.

– Forskjellen mellom lagene var tydelig. I dag spilte vi ikke som Manchester United. Minstekravet er å jobbe hardt og gi alt for merket, supporterne, klubben og deg selv, sa han.

Citys seier er også dårlig nytt for Uniteds erkerival Liverpool. Det betyr at de lyseblå leder ligaen med ett poeng når det gjenstår tre kamper. Mye kan fortsatt skje, men onsdagens kamp var ansett som den regjerende mesterens tøffeste gjenstående kamp.

– Det var veldig betydningsfullt fordi det var et derby, men ingenting er avgjort ennå. Det er mye å spille om både for oss og Liverpool, sier City-kaptein Vincent Kompany.

Til helgen møter de Burnley på bortebane, en oppgave de lyseblå var tydelige på at ikke blir lett.

Svak de Gea

Hjemmelaget lå kompakt defensivt og holdt lenge City på avstand. Flere ganger i den førte omgangen var United giftige på kontringer.

Som ventet var det regjerende mester City som styrte i banespillet, men de skapte ikke så mye som vi er vant til å se fra Pep Guardiolas menn.

Også etter pause åpnet det lovende for Solskjærs menn, men utover i omgangen handlet det kun om gjestene. Etter 54 minutter satt den for City.

Bernardo Silva dro seg inn i feltet og lurte ballen inn i det venstre hjørnet, helt nede ved stolperoten, et skudd som det så ut som keeper De Gea kunne vært i nærheten av.

Cirka ti minutter senere scoret City igjen. Gjestene kontret, og innbytter Sané avsluttet fra 16 meter. Det gikk rett på United-keeper De Gea som svakt slapp inn sitt andre for dagen. Spanjolen er inne i en tung periode, og nok en gang leverte han svakere enn det som bør forventes.

Sanés mål klarte aldri hjemmelaget å svare på, og dermed ble det en ny nedtur for Solskjær i hans første byderby som United-manager.

Engelsk eliteserie fotball onsdag, 31. runde:

Manchester U. – Manchester C. 0-2 (0-0)

Old Trafford

74.431 tilskuere

Mål: 0-1 Bernardo Silva (54), 0-2 Leroy Sané (66).

Dommer: Andre Marriner, England.

Gult kort: Vincent Kompany (10), Oleksandr Zintsjenko (26), Manchester C., Andreas Pereira (24), Luke Shaw (89), Manchester U..

Lagene:

Manchester U. (3-5-2): David de Gea – Matteo Darmian (Alexis Sánchez fra 83.), Chris Smalling, Victor Lindelöf – Ashley Young, Andreas Pereira (Romelu Lukaku fra 72.), Fred, Paul Pogba, Luke Shaw – Jesse Lingard (Anthony Martial fra 83.), Marcus Rashford.

Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte, Oleksandr Zintsjenko – Ilkay Gündogan (Danilo fra 89.), Fernandinho (Leroy Sané fra 51.), David Silva – Bernardo Silva, Sergio Agüero (Gabriel Jesus fra 89.), Raheem Sterling.

Wolverhampton – Arsenal 3-1 (3-0)

Molineux Stadium: 31.436 tilskuere

Mål: 1-0 Rúben Neves (28), 2-0 Matt Doherty (37), 3-0 Diogo Jota (45), 3-1 Sokratis (80).

Dommer: Stuart Attwell, England.

Gult kort: Matt Doherty (17), Ryan Bennett (84), Wolverhampton, Nacho Monreal (27), Granit Xhaka (31), Lucas Torreira (45), Arsenal.

Lagene:

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patrício – Ryan Bennett, Conor Coady, Willy Boly – Matt Doherty, Leander Dendoncker, João Moutinho (Morgan Gibbs-White fra 89.), Rúben Neves, Jonny – Raúl Jiménez (Adama fra 82.), Diogo Jota (Ivan Cavaleiro fra 78.).

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Ainsley Maitland-Niles, Sokratis, Laurent Koscielny, Nacho Monreal – Lucas Torreira (Matteo Guendouzi fra 58.), Granit Xhaka – Henrikh Mkhitaryan (Sead Kolašinac fra 58.), Mesut Özil, Alex Iwobi (Edward Nketiah fra 71.) – Alexandre Lacazette.