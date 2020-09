Solskjær-elev med klar oppfordring – vil fortsatte rasismekampen

Idrettsutøvere fra hele verden har de siste månedene støttet Black Lives Matter-bevegelsen. Markeringene skjøt fart etter at George Floyd ble drept under en brutal politipågripelse i mai.

I kjølvannet av at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt av politiet i Wisconsin nylig satte spillerne i både NBA, NHL og Major League Baseball foten ned og boikottet kamper.

I forkant av sommerens kamper i Premier League gikk spillerne ned på kne for å vise sin motstand mot rasisme. Tilsvarende markeringer fant også sted under Community Shield-kampene for både kvinner og menn sist helg.

Manchester United-spiller Mason Greenwood er tydelig på at han håper spillerne vil fortsette med det samme når den nye sesongen.

– Det er godt at Premier League forsøker å sende ut et tydelig signal. Dette er nå blitt en stor ting i fotballen som alle legger merke til, og mange ser på fotball. Det gir et godt signal, sier United-profilen ifølge Sky Sports.

– For min del vil jeg gjerne se dette neste sesong også, tilføyer han.

Premier League starter opp igjen med kamper 12. september.