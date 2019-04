Solskjær-effekten: Stadig flere flyavganger fra Norge til Manchester

Norske flyselskaper trapper opp for å holde unna i den voldsomme fotballpågangen til Manchester. Flere avganger og større maskiner må til.

Suget etter Liverpool og Manchester United er gedigent i Norge.

Denne uka spiller begge klubbene hjemme to ganger hver, i Champions League og Premier League. Det er kamper på Anfield og Old Trafford tirsdag, onsdag, lørdag og søndag.

Det betyr tusenvis av nordmenn på farten, de fleste med landing i Manchester, skriver NTB.

– Vi har merket en økning i etterspørselen til Manchester, dels på basis av Liverpools gode sesong og nå ikke minst med Ole Gunnar Solskjærs inntreden i Manchester United. Det er et eventyr som mange nordmenn helt åpenbart ønsker å kunne oppleve på nært hold på Old Trafford i Manchester, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til NTB.

Siste liten

Men skal du kaste deg rundt for for å se Champions League på Old Trafford onsdag, vil det koste. Hos Sas må du i skrivende stund ut med 8402 kroner tur-retur.

Vil du derimot se helgens runde i Premier League? Fly med Sas til Manchester fredag og retur til Gardermoen mandag setter deg deg tilbake 7182 kroner, ifølge Sas' lavpriskalender.

Hos Norwegian kan du reise til Manchester fra Gardermoen onsdag for 4250 kroner og hjem fredag for 1596 kroner.

Utvidet

SAS har som respons på den økte etterspørselen økt fra sju til ti ukentlige avganger fra Norge til Manchester, med direkteflyginger fra både Oslo og Bergen.

– Vi har også på flere av avgangene satt inn større flymaskiner enn opprinnelig, og vi kan vel også meddele at stemningen er rimelig god på disse flygingene siden lagene opplever stor suksess om dagen, sier Johansen.

I Norwegian er man inne på samme linje.

– Vi ser en økt etterspørsel etter reiser til Manchester og vurderer fortløpende å sette inn flere avganger, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i selskapet til NTB.

