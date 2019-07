Solskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer

På ryktebørsen er den engelske landslagsstopperen Harry Maguire nevnt som et hett objekt for Solskjær. Den portugisiske playmakeren Bruno Fernandes nevnes også som en aktuell forsterkning.

– Det jobbes med én eller to nye signeringer. Mitt fokus er uansett er at vi er klare til kamper og treningsøkter, sa Solskjær fredag.

Nordmannen har allerede fått på plass en ny back i Aaron Wan-Bissaka, som noterte seg for en målgivende pasning i onsdagens 4-0-seier over Leeds. Lynraske Daniel James ble klubbens første signering for året.

Viktig sesongstart

Solskjær fikk en perfekt start som Manchester United-manager i desember. På de tolv første seriekampene ble det ti seire og to uavgjort.

Etter at Solskjær fikk jobben på permanent basis, ble resultatene dårligere, og klubben endte til slutt hele 32 poeng bak byrival og seriemester Manchester City i hjemlig liga. Det ønsker nordmannen ikke å gjenta.

– Sesongstarten er viktig. Jeg tror ikke mange av disse spillerne har hatt en lignende sesongoppkjøring på mange år. Man vinner ingenting i de åtte eller ti første kampene av sesongen, men du kan miste muligheten, uttalte manageren fra Kristiansund.

Lukaku ikke klar

Lørdag møter Solskjærs menn Inter i Singapoer. Den kampen rekker ikke Romelu Lukaku som ifølge Solskjær «ikke er fysisk klar».

Lukaku var så langt til gode å spille treningskamper for rødtrøyene i sommer. Solskjærs menn innledet sesongoppkjøringen med å slå Perth Glory 2-0. Onsdag ble Leeds slått 4-0.

Manchester United fullfører sesongoppkjøringen med kamper mot Tottenham, Kristiansund og AC Milan før de serieåpner hjemme mot Chelsea 11. august.

(NTB)