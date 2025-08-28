Solskjær ferdig som Besiktas-trener etter europacupexit

Det opplyser klubben i sine mediekanaler.

– Vi har skilt lag med Ole Gunnar Solskjær. Kontrakten med treneren er avsluttet etter en beslutning fattet av styret. Vår styreleder Serdal Adali takket Solskjær for hans innsats i et møte etterpå, står det.

Solskjær mistet jobben etter 0-1-tap hjemme og 1-2 sammenlagt for sveitsiske Lausanne i conferenceligakvalifiseringen. Tapet betyr at det ikke blir mer europacupspill på klubben denne sesongen.

Etter kampen sa Solskjær at han tok på seg skylden, men han var likevel kampvillig og så fram mot helgens seriekamp.

– Jeg er skuffet. Vi klarte ikke å implementere det vi jobbet med på trening. Vi sliter med å score mål. Det røde kortet vi fikk var feil, og det er vanskelig å spille med ti mann, sa han blant annet.

– Vi er ute av Europa, og da er det normalt med kritikk. Samtidig må jeg si at laget er sterkere enn det var i fjor. Jeg gjør mitt beste for klubben hver dag, men jeg er ansvarlig for utfallet i dag. Jeg tar på meg skylden, sa han.

Solskjær har hatt treneransvaret i Besiktas siden januar. Da var laget nummer seks på ligatabellen. Under nordmannens ledelse endte det med 4.-plass, som ga kvalifisering til europaligaen.

Der ble det kjempebom med 2-6-tap sammenlagt mot Sjakthar Donetsk. Deretter gikk turen ned til 3. runde i conferenceligaen. Der ble St. Patrick's Athletic slått solide 7-3, men i siste runde ble det nedtur med 1-2-tap for Lausanne. Besiktas tapte 0-1 hjemme torsdag.

52-åringen ble ansatt som Manchester United-manager tilbake i desember 2018 og fikk sparken i november 2021.

