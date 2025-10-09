Solfrid Koanda gråt av glede etter VM-gull – røpet hemmelig skade

Solfrid Koanda jubler etter å ha løftet 152 kilo i sitt siste forsøk i vektløfter-VM-. Det holdt til gull. Paul S. Amundsen / NTB

De fikk oppleve et intenst drama og like intens seiersglede etter at Koanda avgjorde gullduellen med Yudelina Mejia fra Den dominikanske republikk.

Kampen om de gjeveste medaljene sto mellom Koanda og Mejia både i rykk, støt og sammenlagt. Det var en intens duell både i valg av vekter og i utførelsen av løftene.

Mejia hadde overtaket gjennom det meste av konkurransen, men hun greide ikke å svare da Koanda med en ellevill mobilisering av krefter fikk opp 152 i støt i sitt siste løft. Dermed brøt jubelen løs blant 2000 tilskuere i en fullsatt hall.

Koanda fikk opp 272 kilo fordelt på 120 i rykk og 152 i støt. Hun fikk gull i støt og sammenlagt, sølv i rykk. Mejia endte på 271 (122-149).

Stemningen ga krefter

– Jeg er så sliten, og jeg er så glad. Fy søren for en stemning! Det ga meg mye krefter, sa en beveget Koanda i seiersintervju med NRK mens en imponert Støre hadde hånden på skulderen hennes.

Etterpå fikk hun møte kongen også.

– Jeg fikk sagt tusen takk for at han kom. Det var en stor ære at kongen er til stede. Dette er den beste dagen, sa Koanda til NRK.

Koanda røpet overfor NRK at hun i oppkjøringen til VM har slitt med en skive i ryggen.

– Det er vanskelig å beskrive hvor tung treningen har vært de siste åtte ukene. Jeg har slitt med en skade som jeg har holdt for meg selv, og det var absolutt ingen optimal oppkjøring. Det har vært lange perioder hvor jeg ikke har fått trent, sa hun.

Slått i rykk

I rykk måtte hun se seg slått av Mejia. Dominikaneren fikk med en stor kraftanstrengelse opp 122 kilo i sitt tredje og siste forsøk. Koanda forlangte 123 kilo på stangen. Hun fikk den greit opp over hodet, men den kom litt for langt bak, og hun måtte slippe den bak seg.

Dermed ble hun stående med 120 kilo, som ga sølv i rykk.

I støt fikk Mejia greit opp åpningsvekten 145 kilo. Koanda svarte med 146 kilo, men gjorde en grimase i sekundet før løftet ble godkjent.

Mejia fikk opp 149 kilo i sitt neste løft, og Koanda ba om 150 kilo. Det ble for tungt, og hun måtte slippe vekten da hun skulle få den over hodet.

– Da tenkte jeg at nå må du ta deg sammen. Jeg vet jeg er sterk, sa Koanda til NRK.

I stedet for å resignere, økte hun til 152 kilo og fikk til enorm jubel til et godkjent løft.

Mejia maktet ikke å svare. Hun hadde bedt om 153 kilo, og det gikk ikke.

Strålende meritter

Koanda vant i fjor OL-gull i 81-kilosklassen da hun i Paris-lekene løftet 275 kilo fordelt på 121 i rykk og 154 i støt. På Idrettsgallaen ble hun kåret til årets kvinnelige utøver.

I april tok hun sin fjerde strake EM-tittel da hun i 87-kilosklassen løftet 267 kilo (122-145). Hun ble med klar margin kåret til europamesterskapets beste kvinnelige løfter.

En rørt Solfrid Koanda gratuleres av kong Harald etter å ha vunnet VM-gull i vektløfting i Førde. Paul S. Amundsen / NTB

Solfrid Koanda på seierspallen etter å ha vunnet 86-kilosklassen i vektløfter-VM i førde, flankert av sølvvinner Yudelina Mejia (til v.) og bronsevinner Eileen Cikamatana, og gratulert av statsminister Jonas Gahr Støre. Paul S. Amundsen / NTB

Solfrid Koanda under vektløfter-VM i Førde. Paul S. Amundsen / NTB