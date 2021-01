Solbakkens første hjemmekamp må flyttes ut av landet

Det fremgår av en fersk vurdering direktoratet har sendt til Kulturdepartementet.

Det er i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f som gjelder for fotballkamper i Uefa-regi. Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst til Norge og gjennomfører tester hver tredje dag.

Unntaket gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

Helsedirektoratet skriver i en redegjørelse at de ønsker at hele 6f strykes, og at unntaket dermed oppheves. Det kan få store konsekvenser for gjennomføringen av idrettsarrangementer på norsk jord.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det i redegjørelsen.

Rolig Solbakken

Norge skal spille VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia på Ullevaal 27. mars, og Norges Fotballforbund har allerede luftet muligheten og nødvendigheten av å flytte kampen til utlandet.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB torsdag at dette fortsatt vurderes, og at en konklusjon kan komme i neste uke.

Landslagssjef Ståle Solbakken tar nyheten om at karanteneunntaket kan forsvinne med stor ro.

– At første hjemmekamp kan bli flyttet er noe jeg har vært klar over fra dag én, så det du forteller meg nå kommer ikke overraskende. Vi har en plan 1, 2 og 3, det har vært jobbet med siden jeg kom inn, sier han til TV 2.

OL-kvalifisering i fare

Også håndballen må tenke nytt dersom det ikke lenger blir gitt karanteneunntak ved innreise for utenlandske utøvere.

Norge skal etter planen arrangere OL-kvalifisering i herrehåndball i midten av mars. Spillere fra Brasil, Chile og Sør-Korea er anmeldt til kampene i Trondheim. De to beste lagene får plass i Tokyo-OL.

Etter det NTB erfarer vurderer Det internasjonale håndballforbundet (IHF) å skrote OL-kvalifiseringsturneringene (seks i tallet for begge kjønn) og gi friplasser i stedet.

I så fall ligger Norges kvinne- og herrelag godt an.