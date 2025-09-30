Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer troppen til herrelandslagets kommende kamper på Ullevaal stadion: VM-kvalifiseringskampen mot Israel 11. oktober og privatlandskampen mot New Zealand 14. oktober. Erik Flaaris Johansen / NTB

Klaveness sa i en podkast nylig at hun personlig mener Israel allerede burde vært utestengt – på lik linje med Russland.

På en pressekonferanse ville ikke Solbakken si noe om hvor han står i spørsmålet.

– Vi er med i en turnering der Israel er med. Hva jeg mener eller ikke mener, spiller ikke så stor rolle. Jeg kan svare på alt av fotball nå. Etter at vi er ferdige med å spille mot Israel, kan jeg ta det politiske. Da skal dere få svar på alt, svarte landslagssjefen.

Deretter begrunnet han:

– Det blir vanskelig for meg på en pressekonferanse å utdype og forklare sånn at det kommer ut rettferdig overfor meg selv. Å svare på hva jeg står for er ikke gjort på to-tre setninger på fem-seks mer eller mindre aggressive spørsmål fra politiske journalister eller sportsjournalister. Det blir en vanskelig å balansegang.

Ingen sier nei

På direkte spørsmål var Solbakken tydelig på at ingen av spillerne han har tatt ut i troppen har gitt uttrykk for at det blir problematisk å møte Israel.

Han svarte deretter bekreftende til NTB på at han etter landslagsperioden vil svare på hva han selv mener om at Israel inntil videre ikke er utestengt fra fotballen.

– Jeg har tatt alle fighter fra dag én. Jeg kan ta denne også, men da tar jeg den etter kampen. Jeg har tatt dette standpunktet helt alene, sa Solbakken.

Landslagssjefen er tydelig på at det ikke er lagt noen form for munnkurv på spillerne, men sier han er lydhør dersom noen vil bli skjermet under den kommende samlingen.

– Det er fullt mulig å forstå at denne kampen blir kontroversiell, og det kommer til å bli mer utenom kampen. Uansett hvor egoistisk det høres ut, må vi prøve å lage oss vår verden i verden, sa Solbakken.

Forberedt på grilling

Israels krigføring i Gaza har gjort at det i opptakten til det kommende Ullevaal-oppgjøret, ikke bare har blitt snakket om de viktige poengene Norge kjemper for i VM-kvalifiseringen.

I mars, da lagene møttes på nøytral grunn i Ungarn, ble landslagssjef Ståle Solbakken grillet av israelske journalister om det han og spillerne hadde uttalt om krigen i Midtøsten. Landslagssjefen sier at han er forberedt på nye spørsmål nå. Klare svar blir det imidlertid ikke.

– Det blir etter kamp, sa Solbakken.

Mandag kveld publiserte Det hvite hus en fredsplan med 20 punkter som ifølge president Donald Trump skal avslutte krigen i Gaza. Hamas må godkjenne avtalen om den skal bli gjeldende. Israels statsminister Benjamin Netanyahu støtter planen.

Sikker på kamp

Fotballpresident Lise Klaveness begrunner sitt ståsted i Israel-spørsmålet med at den israelske ligaen har flere klubber som har base på okkupert palestinsk land. Det er et brudd på Fifas regelverk.

– Personlig mener jeg at når Russland er ute, burde også Israel vært ute. Det er min personlige mening. Så kan man ha personlige meninger når man er fotballpresident. Jeg har nå i hvert fall det, sa hun i en fersk episode av podkasten «Pop og politikk».

Sist uke meldte avisen The Times at det var flertall i Uefa-styret for å utestenge Israel. NTB har fått bekreftet at NFF har vært blant forbundene som har ønsket et ekstraordinært styremøte.

Ståle Solbakken har ingen tro på at Uefa kommer til utestenge Israel – med den konsekvens at Norges kamp mot israelerne ikke blir spilt.

– Jeg er hundre og ti prosent sikker på at det blir kamp. Det er fordi jeg er ganske sikker på at Trump er amerikansk president om to uker også. Det er én god grunn. Og jeg er ganske sikker på at hans forhold til Israel er ganske OK om to uker også, sa landslagssjefen.

Varslet markeringer

Palestina-aktivister har markert seg både utenfor Ullevaal stadion og på Operataket i opptakten til kampen. Palestinakomiteen har opplyst til NTB at det blir nye markeringer på kampdag, både utenfor og innenfor stadionportene.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har også varslet streik for Palestina, og klokken 17, en time før kampstart, vil alle trikker og T-banetog stå stille i et kvarter i Oslo.

Norges kamp mot Israel spilles 11. oktober. Seier der vil gjøre at Norge tar et stort steg mot sommerens VM i USA, Canada og Mexico. Deretter gjenstår hjemmekamp mot Estland og bortekamp mot Italia.