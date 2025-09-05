– Jeg har forhåndsstemt. Og jeg har stemt Arbeiderpartiet.

Utsagnet kommer fra landslagstrener Ståle Solbakken.

Som vanlig er han rett fram i sitt budskap. Hemmelig valg? Ikke for Ståle Solbakken.

– Jeg har stemt Arbeiderpartiet så lenge kan jeg huske, muligens med ett unntak da Ingebrigt Steen Jensen (reklameprofil og tidligere Stabæk-leder, red.anm.) fikk overtalt meg til å stemme på en aksjon kalt Folk for Jagland. (Et googlesøk viser at det var et påfunn fra 1997, iscenesatt og finansiert av LO, for å holde Jagland i statsministerkampen). Men det ble vel ingen suksess, ler han.

– Men jeg er sosialdemokrat, og det ble jeg tidlig, sier han.

Du kan lese mer om Ståle Solbakken i ukens portrett.

Levert sin stemme

Solbakken er ikke alene om å forhåndsstemme. 1,71 millioner har forhåndsstemt. det er ny rekord.

Torsdag ble det nemlig registrert nok stemmer hos Valgdirektoratet til at rekorden på 1,648 millioner forhåndsstemmer fra 2021 er slått, skriver NTB.

173.850 personer stemte torsdag.

1.710.884 forhåndsstemmer tilsvarer 42,2 prosent av de stemmeberettigede – og forutsetter man valgdeltakelse på 77,2 prosent, slik det var sist, har dermed 54,7 prosent av stemmene allerede kommet inn. Tallet inkluderer 9279 tidligstemmer.

Forhåndsstemmegivingen avsluttes fredag, og de siste forhåndsstemmelokalene stenger klokka 19.

I seks kommuner har over halvparten stemt

I seks kommuner har over 50 prosent av de stemmeberettigede stemt: Kristiansund (53,2 prosent), Tvedestrand (52,6), Bærum (52,2), Smøla (51,8), Trondheim (51,5) og Bergen (50,7). Lavest andel har stemt i Aremark (18,7).

Andelen som forhåndsstemmer, har steget gradvis i flere tiår, og den skjøt i været i 2021. Pandemien ble pekt på som årsak til at hele 45 prosent av de stemmeberettigede stemte på forhånd i 2021, en økning fra 29 prosent i 2017. Samtidig var andelen i kommune- og fylkestingsvalget i 2023 også langt høyere enn ved tidligere valg, selv om pandemien da var over.

