Solbakken bytter formasjon – Bobb og Nusa på kantene

Med Oscar Bobb og Antonio Nusa på kantene og Alexander Sørloth som Erling Braut Haalands spissmakker, blir det massevis med offensiv kraft i det norske laget. Sander Berge og Patrick Berg blir balansespillere på midtbanen.

Forsvarsrekka foran keeper Ørjan Nyland er som ventet med Kristoffer Ajer og Torbjørn Heggem som stopperduo og Julian Ryerson og David Møller Wolfe på backene.

Leo Østigård, som har vært på banen i 33 av de 35 siste landskampene, er i likhet med landslagskaptein Ødegaard ute med skade. Begge ankom likevel med spillerbussen og er på Ullevaal for å støtte laget.

Solbakken har i de fleste av sine 48 tidligere landskamper foretrukket 4-5-1 eller 4-3-3, med Ødegaard i en fri rolle på høyre indreløperplass. Kantene, typisk Sørloth og Nusa, har da falt ned slik at Norge forsvarer seg med en midtbanefemmer.

Kan runde 50

Solbakken har også tidligere tydd til 4-4-2. Norge spilte slik i hans første landskamper våren 2021, og senere i fire kamper i fjor høst etter den skuffende 0-0-kampen i Kasakhstan. Tre av dem ble vunnet, men det var også formasjonen i det stygge 1-5-tapet i Østerrike.

Haaland er toppscorer i den europeiske VM-kvalifiseringen med ni mål. Om han scorer to ganger lørdag, blir han første nordmann med 50 landslagsmål. Spissmakker Sørloths neste blir hans 25. landslagsmål.

Israels landslagssjef Ran Ben Simon bytter ut to av spillerne som startet i 4-5-tapet for Italia i forrige kamp i VM-kvalifiseringen, og han gjør også trolig en formasjonsendring. Or Blorian kommer inn for Stav Lemkin og Mohammad Abu Fani for Dor Peretz.

Strenge tiltak

Det er omfattende sikkerhetstiltak på Ullevaal på grunn av det politiske bakteppet rundt Israels besøk. Det er varslet propalestinske markeringer både utenfor stadion og inne på tribunene.

Norge kan lørdag tangere rekorden på ni strake seire, satt i 1999 forrige gang landslaget for menn kvalifiserte seg til et sluttspill. Solbakkens menn kan også sette rekord med sin åttende strake hjemmeseier. Rekorden på sju fra 2017-18 er allerede tangert.

Seier vil også være et sjumilssteg mot Norges første sluttspill siden 2000. Norge står med full poengpott og 21 plussmål etter fem spilte kamper.

Slik er lagene på Ullevaal:

Norge (4-4-2):

1 Ørjan Nyland – 14 Julian Ryerson, 3 Kristoffer Ajer, 17 Torbjørn Heggem, 5 David Møller Wolfe – 22 Oscar Bobb, 6 Patrick Berg, 8 Sander Berge, 20 Antonio Nusa – 7 Alexander Sørloth, 9 Erling Braut Haaland (kaptein).

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 2 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Eivind Helland, 10 Andreas Schjelderup, 11 Jørgen Strand Larsen, 15 Fredrik Bjørkan, 16 Felix Horn Myhre, 18 Thelo Aasgaard, 19 Aron Bizet Dønnum, 21 Andreas Hanche-Olsen, 23 Kristian Arnstad.

Israel (5-4-1):

1 Daniel Peretz – 2 Eli Dasa (kaptein), 15 Eliel Peretz, 5 Idan Nachmias, 21 Or Blorian, 3 Roy Revivo – 20 Dan Biton, 11 Oscar Gloukh, 16 Mohammad Abu Fani, 10 Manor Solomon – 13 Anan Khalaili.

Reserver: 18 Omri Glazer, 23 Assaf Tzur – 4 Matan Baltaxa, 6 Omri Gandelman, 7 Yarden Shua, 8 Ethane Azoulay, 9 Tai Baribo, 12 Itamar Noy, 14 Guy Mizrahi, 17 Denny Gropper, 19 Dor Turgeman, 22 Stav Toriel.

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.

Det er strenge sikkerhetstiltak på Ullevaal stadion før og under VM-kvalifiseringskampen mot Israel. Fredrik Varfjell / NTB