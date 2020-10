Snytt for festen

At 2020 er et annus horribilis er noe de fleste av oss kan være enige i. For oss som er over gjennomsnittet glad i Vålerenga svir det litt ekstra.

Vi er snytt for stadionopplevelsen når herrelaget i fotball kjemper om medaljer for første gang på et tiår. I stedet må vi se kampene hjemme i sofakroken eller på et av byens vannhull. Verre er det med damelaget som ikke bare er serieledere og klare for kvartfinalen i cupen, de skal spille Champions League-fotball senere i høst. For nærmest tomme tribuner. Det er bare trist.

Kanskje aller verst er det for alle oss som i tillegg er glade i ishockey – eller «håkkai» som gamlekara fortsatt kaller idretten med gummidisken og trekøllene. Mange av oss har nærmest vokst opp på Jordal Amfi. Vi har nesten gått på trynet ned de stupbratte tribunene. Vi har hengt fra stålvaierne i taket. Vi har til og med sklidd rundt på isen. Vi har sett legende etter legende løfte «bøtta» så ofte at vi har mista oversikten over hvor mange bøtter vi har vunnet. At det er flest i verden er vi imidlertid sikre på.

Les også: Debutant Murphy med to mål da VIF snudde og vant igjen (Dagsavisen+)

Selv var jeg mer som Dumbo på isen, men fant meg til rette på tribunen. Først ved å synge meg hes fra klansfeltet før jeg flytta meg litt til høyre og inn på pressetribunen med en blyant og notisblokk. Og så inn i de virkelig slitne garderobene hvor svetten fra flere tiår lå dypt inne i veggen.

I januar 2017 sto vi side om side og snufsa da «Vålerenga Kjerke» ble framført for aller siste gang. Kort tid etter var «amfi’n», som har huset både Sonja Henie, Mohammed Ali og Øystein Olsen, jevna med jorda. «Nye Jordal Amfi» skulle stå klar høsten 2018, men forsinkelser etter forsinkelser gjorde at Vålerenga måtte fortsette å reise til Furuset for å få spilt kampene sine. Men nå er det nok av turen til vår gamle erkefiende.

I morgen droppes endelig pucken for første gang i Norges nyeste og feteste hockeyhall. Men i stedet for utsolgt hus og stormende jubel, er det bare 200 heldige sjeler som får oppleve kampen på nært hold. Alt var lagt til rette for en festaften. De 5.500 billettene hadde vært revet vekk av Vålerenga-fans og enkelte lillakledde Grüner-supportere. Idrettslaget, hvis forgjenger Strong, vant NM i ishockey i 1948. Uansett resultat på isen hadde dette vært en dag ingen av oss ville glemt. Vi var der da fotballen flytta hjem til Valle, og vi skulle være der når nye Jordal åpnet. Men nei da.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kampen må vi i stedet se på TV 2 Sport1 eller på Sumo. Da vi spilte vår siste kamp på Jordal i januar 2017, kunne vi høre Kasper Wikestads stemme sprekke da han gråtkvalt tok farvel med en ishockeyhall som hadde betydd så mye for ham. I stedet for å lede oss gjennom denne historiske åpningen, sitter en nyoperert Kasper hjemme. God bedring, Kasper – og det holder nå, 2020.

Inntil pandemien er helt under kontroll er det kun de med sesongkort som får være med i trekninga om en billett til «Iskrigerne» denne sesongen. Klanmedlemmer får disse til den Vålerenga-historiske prisen 1913 kroner. Sjekk nettsidene til Klanen eller Vålerenga Ishockey om hvordan du støtter klubben, og hvordan du får sett verdens mestvinnende hockeyklubb på nært hold. For etter en altfor lang tid uten vårt eget hjem trenger klubben all den drahjelp de kan få – også utenfor isen.

På vegne av alle oss i Aperopet, velkommen hjem igjen, Vål´enga!

VIF-tilhengere skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.