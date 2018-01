Snøballene haglet mot Kristoffersen

Av Geir Andreassen

Henrik Kristoffersen måtte gi tapt for Marcel Hirscher i kveldsslalåmen i Schladming. Det skilte 39/100 sekund mellom de to.

De to slalåmessene var i en klasse for seg. Daniel Yule på tredjeplass endte hele 2,13 sekund bak Hirscher.

Henrik Kristoffersen var annenmann ut fra start. Han leverte en solid 1. omgang og var bare 2/10 sekund bak østerrikeren. Han gjennomførte også en solid finale og var 1,74 foran lederen da han kom til mål.

Publikum var usportslige og kastet snøballer etter nordmannen på vei ned løypa.

– Det er helt latterlig, men sånn er det. Jeg ser det kommer flere snøballer og forsøker å fokusere på løypa. Men jeg hadde ikke slått Marcel i dag uansett, sa Kristoffersen til NRK.

– Vi er jo i en egen liga, da. Jeg forsøker hva jeg kan, men han var umulig i dag.

Hjemmefavoritten Hirscher var siste startende og holdt seg foran Kristoffersens passeringstider gjennom hele løypa.

– Dere er et fantastisk publikum. 99,9 prosent av dere var fantastiske. Jeg skammer meg over den 0,1 prosenten som gjorde dette mot Henrik, sa Hirscher i et intervju med arrangøren.

Tangerte Maier

Med seieren tok Hirscher sin 54. verdenscupseier og tangerte legenden Hermann Maier. Det var dessuten Østerrikes 500. verdenscupseier totalt.

Etter å ha blitt slått av Hirscher i nesten hvert eneste renn hittil i sesongen slo Kristoffersen tilbake i Kitzbühel søndag med sesongens første seier. Alpinisten fra Rælingen har vunnet i Schladming tre ganger tidligere. Hans første verdenscupseier kom der i 2014, og han vant også i 2016 og 2017.

Det ble ingen ny triumf tirsdag, men igjen dokumenterte Kristoffersen solid form før OL.

Nordbotten på 10.

Jonathan Nordbotten kjørte inn til 10.-plass. Han lå som nummer 15 etter en omgang. Han kjørte veldig bra i starten av finaleløpet sitt, men han rotet det litt til i henget slik at han bare avanserte fem plasser.

Sebastian Foss Solevåg hadde ingen god første omgang, men tok seg til finaleomgangen med bare fem mann bak seg. Fra sin 26.-plass kjørte han seg betydelig opp til 15.-plass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå å delt 12.-plass etter en omgang, men grei åpning av finaleomgangen pådro han seg flere store feil nedover i løypa og falt tilbake på 23.-plass.

(©NTB)