Sniking i vaksinekøen er uaktuelt for Olympiatoppen

Burnley-manager Sean Dyche foreslo torsdag at alle spillere og ledere i Premier League skulle vaksineres så fort det lar seg gjøre. Flere andre innen toppidrettsverdenen har tatt til orde for det samme.

– Dette har ikke vært vurdert av Olympiatoppen. Vi følger myndighetenes vaksineprioriteringer, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

Alexander Kristoffs sykkellag UAE har fått muligheten til å vaksinere ryttere, trenere og annet støttepersonell i De forente arabiske emirater. Med i UAE-troppen er også Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm. Totalt er 59 personer i og rundt laget vaksinert.

– Jeg tar ikke imot vaksinen i Norge. Hvis en vaksine hindrer at man sprer smitte, er det bra, og i så fall er det veldig smart å vaksinere seg. For min del er det en trygghet å vite at vi ikke blir smittet, sier Kristoff til Stavanger Aftenblad.

Dette er norske myndigheters prioriteringsliste for vaksine:

* Alle fra fylte 65 år

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Høyest prioriterte helsepersonell.

* Personer mellom 18 og 64 år med én eller flere navngitte sykdommer eller tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp

* Prioriteringslisten kan endres dersom smitten øker og når man vet mer om vaksinene.