Småsyk Lorentzen videre til sprint-VM

Sport

Av Bernt Harald Brennevann

Bergenseren trengte ikke reise så veldig langt etter vinterlekene. Han har byttet ut Sør-Korea med kinesiske Changchun. Der er Lorentzen en av de store favorittene.

Kanskje hadde han vært den aller største om det ikke hadde vært for at han har følt seg uvel og slapp de siste dagene. Torsdag sto Lorentzen ifølge Aftenposten over treningen.

– Målet var helt klart å ta gull, men nå må jeg kanskje revurdere det, sa 25-åringen til avisen.

Overfor VG forteller han at sykdommen er i ferd med å slippe taket.

– Jeg tror det skal gå greit. Jeg har halvannet døgn på meg, sa Lorentzen to dager før VM.

37 år siden sist

Helgens mesterskap avgjøres etter fire løp. Lørdag skal løperne gå 500 og 1000 meter. Det samme gjør de dagen etter.

Det er kun to nordmenn som har gått til topps i sprint-VM. Per Bjærang klarte det i 1974, mens Frode Rønning vant i 1981.

– «Lorry» er gira. Han har veldig lyst på en sprinttittel og gjøre det bra i verdenscupavslutningen. Det er ikke noe å si på motivasjonen, sier landslagstrener Sondre Skarli til NTB og fortsetter:

– Han er uten tvil en av favorittene. Det stempelet er det naturlig at han har, men det er veldig jevnt. Det er noen andre der som blir veldig farlige, blant andre Kjeld Nuis og Kai Verbij.

Trippeltriumf?

Lorentzen ble nylig Norges første OL-mester på 500 meter siden 1948. I tillegg ble det sølv på 1000-meteren.

– Jeg husker han sa til meg før vi dro (til Sør-Korea) at han skulle vinne OL, sprint-VM og til slutt verdenscupen sammenlagt. Han har klart det første, og det blir spennende å se om han greier å følge opp, sier Skarli.

– Hvordan håndterer han suksess?

– Det takler han bra. Han er en jordnær, rolig og ydmyk person. Han er hel ved, for å si det på godt norsk.

Jevnt

I fjor tok Lorentzen VM-sølv i Calgary. Det var Norges første sprintmedalje på 20 år. Søndag kan han bryte nok en barriere.

– Det hadde vært veldig stort. Han var nærme i fjor, men som vi vet har han vært enda bedre i år. Den gang var det Kai Verbij som vant. Nå var ikke Verbij på sitt hvasseste i OL, men han kan heve seg. Det blir veldig spennende, sier Skarli.

– Hvor viktig blir det med en god start?

– Jeg tror ikke «Lorry» er en som mister fokus om han ikke starter med et smell. Han skjønner at det er fire løp det handler om. Samtidig er det uhyrlig jevnt i sprint, så det gjelder selvfølgelig å gjøre det best mulig i alle løp.

Norges VM-tropp består også av Henrik Rukke, Jørgen Sæves, Hege Bøkko, Martine Ripsrud og Anne Gulbrandsen.

Skarli er ikke selv i Kina under VM. Skøytesjefen reiste hjem til Norge etter OL. (NTB)