Sluttspurt sikret Røthe seier i sekundstrid mot Lyn-duo

I mål var han to sekunder foran Hans Christer Holund. Ved siste passering 3 kilometer før mål var det Holund som hadde to sekunders overtak på vossingen.

Da var det derimot Holunds Lyn-kollega Simen Hegstad Krüger i ledelsen, men han måtte gi tapt i avslutningen. Underveis hadde Krüger på det meste en 15 sekunders ledelse.

– Jeg var 13-14 sekunder bak uti der, så det blir nok før tøft, sa Røthe til NRK mens Lyn-duoen fremdeles var ute i løypa.

– Jeg er litt overrasket, jeg er det. Jeg har trent bra i jula og vært i en måned på hytta på sjusjøen. Jeg var spent på hvordan jeg skulle løse løpet, det er en vanskelig løype, sa han etter at rennet var avgjort.

– Det er en ekstremt tøft bakke innerst der man må ned i krabbegiret for å ha krefter resten av løypa. Man må ha selvtillit for å klare det, sa Røthe, som ble verdensmester på 30 kilometer skibytte i VM i Seefeld for to år siden.

Viktig helg

Harald Østberg Amundsen, som vant samme distanse på Sjusjøen i desember, gikk nok et sterkt renn, men greide ikke å tukte landslagstrioen. I mål var han 34,5 sekunder bak Røthe.

Helgens renn på Lygna er viktig for mange løpere for å vise seg fram før VM senere i vinter.

De fleste norske landslagsløperne deltar under helgens norgescuprenn på Lygna ettersom ingen norske løpere går Tour de Ski. Søndag er det 30 kilometer klassisk fellesstart for herrene.

Martin Johnsrud Sundby, som er regjerende mester og har friplass på distansen i VM, stilte ikke til start lørdag.