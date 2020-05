Sluttspill for 24 lag i NHL

Av Sjur Natvig

Dermed rykket man ett steg nærmere spill igjen. Spillerrepresentantene fra de 31 klubbene stemte over forslaget og vedtok det. I løpet av de nærmeste dagene ventes styret i ligaen å gi sin tilslutning, og da vil sesongen i praksis være over for de sju dårligste lagene.

Mats Zuccarellos klubb Minnesota Wild er blant de 24 som får plass i sluttspill, og om ligaens plan settes ut i livet kan nordmannen se fram til 1.-rundeoppgjør mot Vancouver Canucks i best av fem kamper.

NHLPA understreket i en uttalelse etter fredagens avstemning at det gjenstår en rekke ting å forhandle om før spillerne kan starte oppkjøringen og en plan kan spikres for fullføring av sesongen. En smittevernprotokoll for trening og kamp må godkjennes, og det må avgjøres hvor kampene skal spilles, blant mye annet.

Rett på sluttspill?

Planen som er lagt fram av «Return To Play»-komiteen virker som den klart mest sannsynlige løsningen for å kåre en Stanley Cup-mester. Det er ikke klar om man etter en oppkjøringsperiode går rett på sluttspill eller om det først spilles noen kamper for å få lagene i kampform.

Ifølge Sportsnet, gjengitt av CBS , innebærer planen at de fire topprangerte lagene i hver halvdel av ligaen får walkover til åttedelsfinale, mens 16 lag må gjennom en innledende runde. Samtidig med den innledende runden skal lagene med walkover gjennomføre en miniturnering seg imellom.

Fra og med åttedelsfinalene skal det spilles best av sju kamper.

Lagene som ligger an til å få walkover er Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers (øst), St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights og Dallas Stars (vest).

Kampene

Om forslaget vedtas, blir dette kampene i 1. runde, ifølge Sportsnet:

Øst: Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes – New York Rangers, New York Islanders – Florida Panthers, Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets.

Vest: Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks, Nashville Predators – Arizona Coyotes, Vancouver Canucks – Minnesota Wild, Calgary Flames – Winnipeg Jets.

For disse lagene vil sesongen være over: Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Ottawa Senators, Detroit Red Wings, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, San Jose Sharks.