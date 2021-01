Slo Danmark i generalprøven før håndball-VM

Christian Berges utvalgte har ladet opp til mesterskapet i Egypt med en treningsleir i Flensburg lengst nord i Tyskland, men har tatt to turer over grensen for å møte danskene i Kolding. Torsdag ble det tap 28-31, men to dager senere var nordmennene best.

Lenge var det klasseforskjell i kampen. Norge ledet 21-17 ved pause og dro fra til åtte måls ledelse på et tidspunkt i 2. omgang. Tross mange bytter i det danske laget spiste vertene seg kraftig innpå mot slutten, men Norge holdt unna.

Les også: Her er programmet for håndball-VM 2021

– Vi fikk til de tingene vi snakket om på forhånd. Førsteomgangen var virkelig bra. Da var det mye som fungerte i forsvar og angrep, sa Berge til TV 2.

– Alt i alt klarte vi oss godt i nesten hele kampen. Det gir oss trygghet om at vi er på rett spor, men vi kan bli hvassere over 60 minutter.

Særlig var det norske kontringsspillet effektivt i en kamp hvor Danmarks landslagssjef Nikolaj Jacobsen sparte stjernekeeper Niklas Landin. Reservene Emil Nielsen og Kevin Møller fikk en omgang hver.

Sander Sagosen var Norges toppscorer med 10 mål. Kristian Sæverås sto for noen viktige redninger i sluttfasen, blant annet to straffekast fra Mikkel Hansen, og bidro til at Norge halte i land sin første seier over danskene på tre år.

Norge spiller sin første VM-kamp mot Frankrike torsdag. Øvrige lag i gruppa er USA og Østerrike.

Landskamp håndball menn i Kolding lørdag:

Danmark – Norge 34-36 (17-21)

Mål Norge: Sander Sagosen 10, Harald Reinkind 7, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 5, Christian O'Sullivan 3, Bjarte Myrhol 2, Henrik Jakobsen 2, Kent Robin Tønnesen, Gøran Johannessen.

Toppscorer Danmark: Mikkel Hansen 10.

Utvisninger: Danmark 4 x 2 min., Norge 7 x 2 min.

Norge tapte 28-31 i lagenes første møte torsdag. Det var de siste oppkjøringskampene før VM i Egypt.