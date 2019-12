Av Sindre Trygsland

Fredag forlenget manager Jürgen Klopp sin avtale med Liverpool til 2024. Dagen etter forlenget han lagets rekke uten tap. De røde er nå ubeseiret i 34 ligakamper og troner suverent på toppen i Premier League. Forrige tap kom i januar, borte mot Manchester City.

Dette var de rødes åttende strake seier i ligaen. De har plukket 49 av 51 mulige poeng og har 10 poengs luke på tabelltopp. Annenplasserte Leicester måtte senere lørdag nøye seg med 1-1 hjemme mot Norwich.

Men det ble overhodet ikke så enkelt som forventet for Klopp og hans lag lørdag. Watford skapte store sjanser og kunne fort ha scoret både to og tre ganger på Anfield.

Mohamed Salah sendte hjemmelaget i føringen sju minutter før pause. Egypteren fullførte en vakker Liverpool-kontring med å plassere ballen i det lengste hjørnet. Samme mann punkterte kampen på overtid da han flikket et skudd fra Divock Origi i nettet.

Alltid troen på seier

– Vi møtte et tøft lag i dag. Sånn de spilte bør de ikke ligge nederst på tabellen. Vi har erfaring med å stå løpet ut i kamper, og selv om jeg tror supporterne noen ganger er nervøse fordi vi bare har scoret ett mål, har vi alltid troen, sa Salah til BT Sport etter kampen.

Lørdagens kamp var den første i jobben for Watford-manager Nigel Pearson. Han er klubbens tredje manager denne sesongen.

– Vi visste at det ville bli vanskelig i dag. De har fått inn en ny manager, og det gjør det vanskelig siden spillerne vil bevise hva de kan, oppsummerte Liverpools James Milner.

Pearson selv var fornøyd med mye av det han fikk se av sitt lag på Anfield. Hans lag har ni poeng på 17 kamper og er helt sist i Premier League.

– Jeg ville vært mer bekymret om vi ikke skapte sjanser. Vi hadde noen virkelig gode muligheter, men at vi misbruker dem skyldes mangel på selvtillit, sa han til BT Sport.

Bommet på kjempesjanser

At Watford ikke scoret på Anfield var smått utrolig. Både Abdoulaye Doucouré og Ismaïla Sarr fikk gedigne muligheter og sto helt alene før pause, men begge nærmest bommet på ballen i avslutningsøyeblikket.

Sju minutter før hvilen viste Liverpool gjestene hvordan det skal gjøres. Roberto Firmino fant Sadio Mané med en flott volleypasning. Senegaleseren spilte videre til Salah, som dro seg inn i feltet og plasserte inn ledermålet med en nydelig avslutning.

Det var omgangens eneste mål, selv om også Mané fort kunne ha doblet da han kom alene med keeper.

Gjestene var offensive også etter hvilen. Både Sarr og Gerard Deulofeu ble hindret av en god Alisson. Heller ikke Salah og Firmino hos hjemmelaget var effektive nok foran motstanderens mål. I tillegg hadde Liverpool en ball i nettet fra Mané som ble annullert for offside.

Ti minutter før slutt var Liverpool uhyre nær et selvmål da Virgil van Dijk trillet ballen forbi en utrusende Alisson og like utenfor stolpen.

Men i det 90. minutt punkterte vertene. Mané spilte til innbytter Origi. Hans skudd var på vei utenfor, men Salah var våken og flikket ballen videre i nettet til 2-0.

Nå reiser Liverpool til Qatar for å spille VM for klubblag. Neste Premier League-oppgjør for serielederen er 26. desember. Da blir det storkamp når de møter annenplasserte Leicester på bortebane. Der kan de ta nok et steg mot sitt første seriegull siden 1990.

King tilbake da Bournemouth vant

Joshua King gjorde et etterlengtet skadecomeback for Bournemouth, men måtte forlate Stamford Bridge med en ny skade. Laget hans vant likevel 1-0.

Dan Gosling ble matchvinner da han lurte offsidefellen til Chelsea fem minutter før slutt. De blå fikk ikke avklart godt nok etter en corner, og ballen ble slått inn i feltet igjen. Alle trodde at Gosling var i offside, men han kom stormende bakfra og fikk pirket ballen over målstreken. Etter at dommeren hadde konsultert VAR ble målet godkjent.

Joshua King var klar igjen etter lårskaden han pådro seg i EM-kvalifiseringskampen borte mot Malta i november.

Etter at laget slo Manchester United 2. november, og King ble matchvinner med kampens eneste mål, har laget fra Sør-England slitt voldsomt og gått på fem strake tap.

Fire av tapene har vært med ett måls margin, mens det ble tre i sekken mot Liverpool forrige lørdag.

King spilte alene på topp i en klassisk «Drillo-formasjon», 4-5-1.

Etter 51 minutter fikk King muligheten etter en 1. omgang hvor det skjedde svært lite. Han ble spilt gjennom og satte fart mot mål med bare en Chelsea-forsvarer mellom seg og målvakten, men et dårlig balltouch ødela for ham.

Gjestene var derimot inne i en god periode og produserte flere halvsjansen inne i Chelsea-feltet.

Laget klarte å produsere flere farligheter. De største sjansene hadde derimot Chelsea, som etter 71 minutter nærmest sto i kø for å sette ballen i mål. Aaron Ramsdale hadde en mesterlig reaksjonsredning på skudd fra Emerson fra kort hold.

Etter 75 minutter fikk King en smell og ble liggende mens han tok seg til den venstre leggen.

Stoppet Leicester

Nestjumbo Norwich, med Alexander Tettey på midtbanen, kjempet seg til 1-1 borte mot Leicester og stoppet Premier League-toerens seiersrekke.

Leicester hadde vunnet sine ni siste kamper og har etablert seg som nærmeste utfordrer til den suverene serielederen Liverpool, men lørdagens poengtap betyr at det skiller ti poeng mellom lagene etter 17 spilte kamper.

Hjemmelaget var nær en tidlig scoring da Tim Krul i Norwich-målet slo Youri Tielemans' avslutning i stolpen og ut, men ellers var det Norwich som innledet kampen best. Storscorer Teemu Pukki burde ha ordnet borteledelse da han umarkert møtte et innlegg fra Sam Byram, men han fikk ikke ballen i mål.

Finnen gjorde opp for seg rett etterpå med sitt niende mål for sesongen. Han brukte farten på et framspill fra Emi Buendía og overlistet Kasper Schmeichel i hjemmemålet.

Norwich er i akutt poengnød i bunnstriden og hadde et grep om kampen, men ga det fra seg i slutten av første omgang. Jamie Vardy trodde det var han som scoret, i så fall for niende kamp på rad, da han styrte James Maddisons hjørnespark ved nærmeste stolpe. Imidlertid ble keeper Krul oppført med selvmål etter at han i forsøket på å redde slo ballen inn i målet.

Vardy var nær scoring også i begynnelsen av 2. omgang, da han rundet Krul og skjøt i stolpen fra spiss vinkel.

Norwich konsentrerte seg da om å tette igjen bakover og ble til slutt belønnet med et viktig poeng. 33-årige Tettey spilte hele kampen da laget tok sitt 12. poeng for sesongen.

Premier League menn lørdag, 17. runde:

Liverpool – Watford 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (38), 2-0 Salah (90).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Jordan Henderson, James Milner, Liverpool, Will Hughes, Watford.

Lagene:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, James Milner – Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum (Andy Robertson fra 59.) – Xherdan Shaqiri (Alex Oxlade-Chamberlain fra 70.), Roberto Firmino (Divock Origi fra 88.), Sadio Mané – Mohamed Salah.

Watford (4-2-3-1): Ben Foster – Adrian Mariappa, Christian Kabasele, Craig Cathcart, Kiko – Abdoulaye Doucouré (Domingos Quina fra 87.), Étienne Capoue – Ismaila Sarr, Will Hughes, Gerard Deulofeu – Troy Deeney (Andre Gray fra 75.).

Burnley – Newcastle 1-0 (0-0)

19.798 tilskuere.

Mål: 1-0 Chris Wood (58).

Dommer: Tim Robinson.

Gult kort: Joelinton, Andy Carroll, Newcastle.

Lagene:

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters – Jeff Hendrick, Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil – Chris Wood (Jay Rodriguez fra 85.), Ashley Barnes.

Newcastle (3-4-3): Martin Dúbravka – Federico Fernández, Fabian Schär, Paul Dummett – Javi Manquillo, Isaac Hayden, Sean Longstaff, Jetro Willems (Dwight Gayle fra 71.) – Christian Atsu (Yoshinori Muto fra 80.), Andy Carroll, Joelinton.

Chelsea – Bournemouth 0-1 (0-0)

40.243 tilskuere.

Mål: 0-1 Dan Gosling (85).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Mateo Kovacic, Chelsea, Lewis Cook, Dan Gosling, Bournemouth.

Lagene:

Chelsea (4-2-3-1): Kepa – César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Emerson – N'Golo Kanté, Jorginho (Michy Batshuayi fra 78.) – Willian (Callum Hudson-Odoi fra 65.), Mason Mount, Christian Pulisic (Mateo Kovacic fra 65.) – Tammy Abraham.

Bournemouth (4-5-1): Aaron Ramsdale – Jack Stacey, Simon Francis, Chris Mepham, Diego Rico – Dan Gosling, Lewis Cook, Jefferson Lerma, Philip Billing, Ryan Fraser – Joshua King (Dominic Solanke fra 75.).

Leicester – Norwich 1-1 (1-1)

32.101 tilskuere.

Mål: 0-1 Teemu Pukki (26), 1-1 Tim Krul (selvmål 38).

Dommer: Andrew Madley.

Gult kort: Todd Cantwell, Tom Trybull, Emi Buendia, Alexander Tettey, Norwich.

Lagene:

Leicester (4-1-2-1-2): Kasper Schmeichel – Ricardo Pereira, Jonny Evans, Çaglar Söyüncü, Ben Chilwell – Wilfred Ndidi – Dennis Praet, Youri Tielemans – James Maddison – Kelechi Iheanacho (Demarai Gray fra 40.), Jamie Vardy.

Norwich (4-2-3-1): Tim Krul – Max Aarons, Christoph Zimmermann, Ben Godfrey, Sam Byram – Tom Trybull (Marco Stiepermann fra 86.), Alexander Tettey – Emi Buendia (Mario Vrancic fra 90.), Kenny McLean, Todd Cantwell (Onel Hernández fra 84.) – Teemu Pukki.

Sheffield U. – Aston Villa 2-0 (0-0)

30.396 tilskuere

Mål: 1-0 John Fleck (50), 2-0 Fleck (73).

Dommer: Peter Bankes.

Gult kort: Oliver Norwood, John Fleck, Sheffield U., Kortney Hause, Matt Targett, Aston Villa.

Lagene:

Sheffield U. (3-5-2): Dean Henderson – Chris Basham, John Egan, Jack O'Connell – George Baldock, John Lundstram, Oliver Norwood (Muhamed Bešić fra 86.), John Fleck, Enda Stevens – Lys Mousset (Oliver McBurnie fra 61.), David McGoldrick (Ben Osborn fra 90.).

Aston Villa (4-3-3): Tom Heaton – Frédéric Guilbert, Björn Engels, Kortney Hause, Matt Targett – John McGinn, Marvelous Nakamba, Henri Lansbury (Douglas Luiz fra 66.) – Anwar El Ghazi (Trézéguet fra 80.), Wesley (Jonathan Kodjia fra 70.), Jack Grealish.

Senere kampstart: Southampton – West Ham (18.30).

Spilles søndag: Manchester U. – Everton, Wolverhampton – Tottenham, Arsenal – Manchester C..

Mesterskapsserien menn lørdag, 22. runde:

Birmingham – West Bromwich 2-3 (1-1)

Mål: 1-0 Lukas Jutkiewicz (3), 1-1 Grady Diangana (10), 2-1 Harlee Dean (47), 2-2 Charlie Austin (73), 2-3 Austin (81).

20.796 tilskuere.

Barnsley – Queens Park Rangers 5-3 (2-1)

Mål: 1-0 Conor Chaplin (7), 1-1 Luke Amos (12), 2-1 Chaplin (18), 3-1 Chaplin (52), 3-2 Amos (54), 4-2 Cauley Woodrow (str. 60), 5-2 Bambo Diaby (82), 5-3 Ilias Chair (90).

12.212 tilskuere.

Brentford – Fulham 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Bryan Mbeumo (22).

12.305 tilskuere.

Stefan Johansen spilte 64 minutter for Fulham.

Bristol C. – Blackburn 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Bradley Johnson (2), 0-2 Adam Armstrong (77).

21.180 tilskuere.

Derby – Millwall 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Tom Bradshaw (25).

22.072 tilskuere.

Leeds – Cardiff 3-3 (2-0)

Mål: 1-0 Hélder Costa (6), 2-0 Patrick Bamford (8), 3-0 Bamford (str. 52), 3-1 Lee Tomlin (60), 3-2 Sean Morrison (82), 3-3 Robert Glatzel (87).

Rødt kort: Sean Morrison (86), Cardiff.

34.552 tilskuere.

Nottingham Forest – Sheffield W. 0-4 (0-4)

Mål: 0-1 Jordan Rhodes (9), 0-2 Rhodes (13), 0-3 Rhodes (37), 0-4 Steven Fletcher (45).

28.002 tilskuere.

Preston – Luton 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Paul Gallagher (5), 1-1 James Collins (str. 43), 2-1 Jayden Stockley (84).

12.083 tilskuere.

Stoke – Reading 0-0

Swansea – Middlesbrough 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 André Ayew (str. 22), 1-1 Marcus Tavernier (59), 2-1 Ayew (71), 3-1 Sam Surridge (73).

Rødt kort: Marcus Browne (63), Paddy McNair (77), Middlesbrough.

14.625 tilskuere.

Wigan – Huddersfield 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Josh Windass (43), 1-1 Karlan Grant (70).