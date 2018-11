Når spiller Norge? Her er oversikten for håndball-EM 2018.

Det er igjen tid for et mesterskap i håndball for kvinner.

Frankrike er vertsskap og Norge er tittelforsvarer etter at Nederland ble slått 30-29 i Göteborg i 2016.

Det er 16 nasjoner med og mesterskapet foregår i fem franske byer. Semifinaler, bronsefinale og finale spilles i Paris. Finalen går 12. desember.

All star-laget forrige gang inneholdt to norske kvinner, Camilla Herrem og Nora Mørk. Ingen av dem er med denne gangen.

Kampene vises på Viasat 4 og Viaplay.

Skader

Amanda Kurtovic er uaktuell til mesterskapet etter korsbåndskaden hun pådro seg i generalprøven mot Frankrike søndag, mens landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har slitt med lårmuskulaturen og spilt lite i oppkjøringen.

Med i troppen er heller ikke langtidsskadde Nora Mørk.

Landslagssjef Hergeirsson håper og tror at det han opplever som en «ny fleksibilitet» i forsvarsspillet vil gjøre savnet av de skadde profilene mindre merkbart.

– Vi er veldig glade for at vi har en tropp hvor spillere kan bli kastet rundt i forskjellige posisjoner i forsvaret vårt og løser det strålende. Det er noe nytt for oss, sier han.

Sett bort fra Amanda Kurtovic går håndballjentenes medisinske støtteapparat langt i å love at alle lagets skadeplagede spillere blir klare til EM-åpningen.

Målrettet

Landslagssjefen viser videre til at det i en årrekke er jobbet målrettet nettopp for å utfordre spillerne til å bekle flere roller.

– Vi har jobbet mot det i noen år, og nå har vi den fleksibiliteten vi ofte har snakket om. Det er en styrke og gir veldig selvtillit, sier han.

Overfor NTB anslår Hergeirsson at fokuset på å skape mer allsidige spillere har vært på landslagets agenda «siden 2010/2011».

– Jo flere posisjoner du håndterer, jo bedre er det for klubblaget ditt og landslaget. Før var det mer sånn at spillerne sa «jeg er venstreback», «jeg er venstre toer» og «jeg er midtback», sier Hergeirsson.

Den tiden er i større og større grad forbi.

Norge åpner mesterskapet mot Tyskland 1. desember klokken 15.00.



Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix