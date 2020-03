Over 2500 løpere stilte til start i Liverpool halvmaraton søndag og det ble rapportert om god atmosfære og brede smil blant deltagerne.

England er delvis unntaket i måten å behandle korona-krisen på i Europa. Det ble påstått at det var tatt forholdsregler.

– Vi ba løperne ikke løpe for tett sammen og at de hadde hansker, sier sikkerhetsansvarlig for arrangementet, Eddy Grant til ITV News.

– Det er viktig at ikke landet lukker seg fullstendig, la han til.

Problematikken rundt koronaviruset skal ikke ha vært veldig påtrengende blant deltagerne.

Det mye større London maraton er utsatt til høsten.

Alistair Rutherford var forøvrig raskest i Liverpools gater på tida 1.09,51. Start og mål var ved Pier Head.

PS. Mandag kveld kunne Liverpool i teorien blitt seriemester i Premier League, men fotballen er som kjent stanset.