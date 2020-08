Slik isoleres fotballandslaget

Av Espen Hartvig

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har utarbeidet en protokoll ( Uefa return to play protocol ) med hele 78 punkter fordelt på 31 tettskrevne A4-sider som skal være med på å hindre covid-19-smitte.

Den norske troppen kommer til å bo så godt som helt innesperret på sitt faste hotell i Oslo før Østerrike-kampen fredag. Det er ikke lov for noen i den norske troppen å møte venner, familie, agenter eller andre i forbindelse med samlingen. Det er helt nytt.

– Vi har også egne rom for lagmøter, bespisning og annet. Vi omgås ikke andre og har en egen etasje på hotellet, sier landslagets medieansvarlig Svein Graff til NTB.

– Det er veldig mye som har innvirkning på oss i forberedelsene og som også slår inn under samlingene, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Regjeringen ga mandag godkjenning for at landslagsspillere i fotball som kommer til Norge fra land utenfor Schengen gis karantene-unntak til Østerrike-kampen. Det er ikke snakk om noe fritak, men spillerne slipper de ti vanlige dagene. Et forenklet regime med to virustester med fem dagers mellomrom blir løsningen.

Mange detaljer

Uefa-protokollen som også skal følges er svært detaljert. Den slår blant annet inn for alle som skal inn på stadion i forbindelse med kamper, treninger og pressekonferanser i Uefa-regi.

Dette er de ti viktigste punktene i protokollen:

1: Spillere, støtteapparat og dommere må testes for covid-19. For Norge-troppens del vil det være fire tester per person i forbindelse med kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

2: Busser som transporterer spillere, ledere, dommere og andre involvert i kampen, skal sprites ned og vaskes hver gang de brukes. Sjåførene må også testes mot sykdom. Uefa ber også om at eventuelle charterfly desinfiseres før bruk.

3: Det er lov med opp til seks ballgutter/-jenter. Disse må bruke håndsprit hyppig og ha god sosial distansering.

4: Under kamp skal baller vaskes og sprites. Innbytterområdet må gjennom samme prosedyre.

5: Alle som skal inn på stadion må skrive under på en helseattest, bruke munnbind hele tiden, avlegge en kroppstemperaturmåling og respektere en 2-metersregel helt til man forlater stadion. Pressekonferanser holdes på avstand, og vanlige pressetreff med en-til-en-intervjuer skrotes helt.

Helseattest og temperatur-sjekk gjelder også for mediefolk som skal følge treninger og pressekonferanser mandag til torsdag.

Enkeltrom

6: På spillerhoteller må de ansatte også rette seg etter strenge krav langt på vei på lik linje med spillerne.

7: Troppen må benytte munnbind i alle offentlige rom også på reiser.

8: Spillere og ledere må bo på enkeltrom. Dette er ikke helt vanlig på det norske laget.

9: Lagene skal ikke ankomme stadion samtidig. De skal heller ikke gå ut på banen samtidig før avspark. I tillegg oppfordrer Uefa til at det ikke skal byttes trøyer mellom spillerne. Oppvarmingen må skje helt uten kontakt med motspillere.

10: Det gjelder en 1-metersregel for spillerne og ledere som oppholder seg ved innbytter-området.